Propuesta de sanción económica al Cádiz CF

Informe adverso para el Cádiz CF con motivo de lo acontecido en el último partido contra el Castellón. Durante el mismo, disputado en el Nuevo Mirandilla, tuvieron lugar insultos y que terminó con victoria gaditana por 2-0, se produjeron insultos dirigidos al jugador Alberto desde un sector de la grada, así como al portero.

Según el informe remitido por LALIGA, un grupo de aficionados locales entonó cánticos de carácter ofensivo en el tramo final del encuentro, hechos que han sido denunciados ante los organismos competentes.

La relación de los hechos por parte del informador es el siguiente:

1. En el minuto 63 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en fondo sur, grada baja central, pertenecientes al grupo de animación local 'Brigadas Amarillas' y liderados por un integrante con micrófono, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 3 segundos el cántico "eh cabrón", coincidiendo con el saque del portero visitante.

2. En el minuto 90 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en fondo sur, grada baja central, pertenecientes al grupo de animación local 'Brigadas Amarillas' y liderados por un integrante con micrófono, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "Alberto ven ‘pa’ ca y chúpamela" dirigido a jugador visitante.

Este informe dará paso a una propuesta de sanción para el Cádiz CF por el comportamiento inadecuado de esos aficionados que cargaron contra esos dos jugadores del Castellón.