Problema en el centro de la defensa del Cádiz CF

El Cádiz CF afronta los compases iniciales de la temporada 2025-26 con el objetivo de firmar un comienzo positivo y colocarse en una buena posición que le dé confianza. Uno de los fijos de Gaizka Garitano es Bojan Kovacevic, titular desde la primera jornada en su segunda campaña como cadista.

El zaguero destacó el pasado curso tras llegar cedido por el Partizán de Belgrado. El contrato incluía una opción de compra que el Cádiz CF ejecutó sin dudarlo después del buen rendimiento de un jugador que se convirtió en una apuesta de presente y de futuro. Firmó por los amarillos hasta el 30 de junio de 2029.

Kovacevic aterrizó en el conjunto amarillo con sólo 20 años (cumplió 21 el pasado mes de mayo) y sus buenas actuaciones le llevaron a ser convocado para jugar con la selección sub'21 de Serbia.

El central ha iniciado el nuevo curso con buenas noticias. Titular en el Cádiz CF y citado por su país para el partido amistoso contra Francia programado para el próximo lunes 8 de septiembre en la ciudad gala de Lorient. En sus dos participaciones más recientes con la sub'21 serbia, el pasado mes de marzo, ocupó la posición de lateral derecho. Su velocidad (supera los 35 kilómetros por hora) hace que el seleccionador lo ponga en banda.

La convocatoria de Kovacevic para encarar el compromiso internacional con el combinado de su nación le impedirá estar disponible para el encuentro que el Cádiz CF juega contra la Real Sociedad B el domingo 7 de septiembre en Guipúzcoa en el duelo correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion.

Garitano se queda sin su mejor central para la cita con el filial donostiarra y se ve obligado a recomponer el eje de la defensa. No es fácil que pueda contar con Fali, con problemas físicos que le han impedido estar disponible para las primeras citas del campeonato. Jorge Moreno e Iker Recio serían en principio los jugadores llamados a desempeñarse en el centro de la zaga a la espera del especialista en esa posición que en teoría debe aterrizar antes del cierre del periodo veraniego de fichajes.