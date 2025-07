El problema que puede tener el Cádiz CF con Moussa Diakité

Cádiz/El Cádiz CF afronta el desafío de construir una plantilla que en la temporada 2025-26 sea capaz de estar a la altura de la exigencia de una Liga Hypermotion que se caracteriza por su dureza debido a su larga duración con 42 jornadas y 46 partidos para los equipos que lleguen a la final de la fase de ascenso (Real Ovievo y Mirandés son los ejemplos más recientes). La dirección deportiva ha comenzado a poner los cimientos del nuevo curso aunque aún quedan numerosos movimientos a lo largo del mercado de verano.

Uno de los futbolistas que se ha ganado la continuidad es Moussa Diakité. Fue la gran revelación del conjunto amarillo la pasada campaña 2024-25 en la que adquirió protagonismo cuando Gaizka Garitano aterrizó en el banquillo en sustitución de Paco López.

El pivote defensivo fue titular en el duelo en casa de la jornada inaugural ante el Real Zaragoza pero después de aquella dolorora goleada (0-4) desapareció del equipo hasta la llegada del actual entrenador, con el que jugó 21 encuentros (16 en el once inicial) y marcó dos goles. Dio el salto definitivo desde el filial.

Diakité (21 años) aprovechó al máximo la oportunidad que le diio Garitano y se ganó una plaza en el primer equipo, al que ya se había asomado la temporada anterior con dos participaciones y debut en Primera División.

Salvo que una oferta irrechazable le haga cambiar de equipo mediante un traspaso (tiene contrato con los gaditanos hasta el 30 de junio de 2029), el medio está llamado a ejercer un papel importante durante el campeonato que arranca a mediados del próximo mes de agosto.

En el Cádiz CF están encantados con el jugador por sus buenas prestaciones, su actitud positiva y su intención de seguir evolucionando. El pasado verano, vivió la experiencia de unos Juegos Olímpicos con la selección de Malí y hace apenas un mes, a principios de junio, recibió la primera llamaba de la absoluta para el amistoso contra la República Democrática del Congo. Estuvo en el banquillo y no llegó a jugar, pero su presencia fue el anticipo de lo que puede suceder en los próximos meses.

Si Diakité entra en la dinámica de su selección, el Cádiz CF puede perder al futbolista en varias fases de la temporada 2025-26. Las ventanas de la FIFA para las citas internacionales supone la detención de la Liga en Primera pero no en Segunda. En la primera parte del campeonato, su ausencia podría afectar a ocho partidos del cuadro gaditano. Esa situación podría llevar al club a tener un efectivo más en el centro del campo para cubrirse las espaldas.

Garitano podría quedarse sin el centrocampista si es citado por Malí para los compromisos que afronta contra Comoras y Ghana clasificatorios para el Mundial 2026 que se disputan el 1 y el 8 de septiembre. Esos envites coinciden con las jornadas ligueras 3 y 4, en las que el Cádiz CF recibe al Albacete y visita a la Real Sociedad B.

La siguiente ventana de la FIFA es en octubre con dos nuevos encuentros de Malí, contra Chad (el día 6) y Madagascar (el 13) que coinciden con los capítulos 8 y 9, cuando los amarillos se miden a Las Palmas a domicilio y al Huesca en casa.

Pero hay más. El Cádiz CF podría perder a Diakité si es convocado para la Copa de África que se disputa en Marruecos del 21 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026. Malí forma parte del grupo A y se enfrenta a Zambia el 22 de diciembre, a Marruecos el 26 y a Comoras el 29. El medio no podría jugar contra el Castellón (jornada 19 programada para el 21 de diciembre) y no tendría vacaciones durante el parón liguero de Navidad. Su regreso al equipo amarillo se produciría cuando Malí quedase eliminada. En el caso de que su selección llegase a la final, no estaría disponible para los partidos de las jornadas 21, 21 y 22 (4, 11 y 18 de enero) contra el Deportivo en Riazor, el Sporting en el Nuevo Mirandilla y el Albacete en el Carlos Belmonte.

Si los viajes de Diakité con su selección se convierten en un hecho habitual, será una buena noticia para el propio jugador y para el Cádiz CF por tener en sus filas a un fubolista internacional cuya cotización subiría como la espuma. El problema sería sus prolongadas ausencias.