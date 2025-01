La primera titularidad de Climent en el Cádiz CF se decide en un despacho

Cádiz/El Cádiz CF alzó el telón de la segunda vuelta de la Liga con el partido contra el Levante disputado en el estadio Nuevo Mirandilla que se resolvió con empate sin goles. El único tanto, anotado por Álex Fernández, no subió al marcador al ser anulado por fuera de juego. El cuadro gaditano acumula cuatro compromisos seguidos sin perder pero lleva tres consecutivos sin ganar y necesita sumar victorias para salir del atolladero.

Una de las novedades del encuentro fue el estreno oficial como cadista de Mario Climent, uno de las dos incorporaciones del mercado invernal hasta la fecha. La otra, Iker Recio, no pudo entrar en la convocatoria al hallarse en la fase final de la recuperación de una lesión. Es posible que se una a los entrenamiento con el grupo esta semana.

Climent saltó al césped en los instantes final del partido justo después de la expulsión de José Joaquín Matos. Gaizka Garitano le dio entrada para cubrir el lateral izquierdo con el equipo en inferioridad numérica.

Matos se enfrenta a una posible sanción por parte del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras la cartulina roja que vio el pasado domingo. En ese caso, el único lateral zurdo disponible para la visita del Cádiz CF al Eldense sería Climent. Si se confirma la baja del utrerano, lo normal sería que el técnico apostase por la primeta titularidad deñ futbolista recién llegado del Mérida.

Está abierta la opción de que Matos no sea sancionado si el club presenta alegaciones por la segunda tarjeta que le mostró el colegiado, del todo injusta porque el jugador llegó al balón antes que un contrario y no sólo no cometió falt sino que se la hicieron a él. Si finalmente no es castigado, entonces el entrenador podría elegir entre los dos laterales izquierdos. Matos tiene la ventaja de estar plenamente integrado mientras que Climent no sólo acaba de aterriza sino que carece de experiencia en la categoría de plata. De hecho, disfrutó de sus primeros minutos en Segunda en el envite contra el Levante.

El equipo amarillo, tras tomarse el martes 14 como día de descanso, reanuda el miércoles las sesiones en la Ciudad Deportiva de El Rosal para preparar a fondo el duelo frente al cuadro alicantino que se disputa el sábado 12 de enero en el estadio Nuevo Pepico Amat (a partir de las cuatro y cuarto de la tarde).