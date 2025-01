El canterano Borja Vázquez habla maravillas del entrenador del Cádiz CF

Cádiz/El atacante jerezano Borja Vázquez disfrutó de sus primeros minutos oficiales en casa con el primer equipo del Cadiz CF. Saltó al césped en la recta final del partido contra el Levante, atendió a 'La crónica cadista' para valorar el punto conseguido ante el cuadro granota y detallar sus sensaciones antes de saltar al terreno de juego.

Borja Vázquez se mostró "muy contento tanto por entrenar con ellos, que ya es un gusto, como por la convocatoria y, si encima se puede disfrutar de minutos, mucho mejor". Aseguró que "siempre es especial jugar en casa por la gente y por mi familia, que siempre viene a verme".

El canterano explicó qué le pidió Gaizka Garitano cuando saltó al campo: "Garitano me dijo que intentase ser yo mismo y hacer lo que hago en el filial y que estuviésemos juntos, porque el partido estaba competido ante un gran rival. Luego, con la expulsión (de Matos), cambia un poco porque teníamos que defender más juntos, pero el equipo supo sufrir esos minutos finales. El trabajo fue espectacular".

Así, sobre el técnico opinó que "es un entrenador que cuenta con todo el mundo y da minutos a la gente que se lo gana. No dispone únicamente de los 13-14 jugadores que puede ser lo normal, sino que tiene una plantilla amplia y si hay gente del filial que le convence no tiene problemas en meterlo. A mí, como cadista, y seguramente para toda la gente que estuvo en el estadio, es bonito ver a tres canteranos como De la Rosa, Diakité y a mí jugar juntos".

La acogida en el vestuario del primer equipo ha sido, en palabras de Borja, muy buena. "Todos los jugadores son fantásticos, tanto profesional como personalmente. Me tratan siempre muy bien, con mucho cariño. Me han dado todos la enhorabuena, así que en lo personal estoy muy contento". Además, en su posición se encuentran dos jugadores diferenciales, algo que para el extremo jerezano es positivo: "Hay dos grandísimos jugadores como Brian y Ontiveros, que pueden ser los dos mejores extremos de la categoría sin duda. Entrenar con ellos es un gusto y aprendo de todos, son profesionales al fin y al cabo".

Echando la vista atrás, y teniendo en cuenta que hace un año se encontraba jugando con el Juvenil A la Copa del Rey, Borja destaca su proyección, que ha sido "muy buena en lo deportivo y en lo personal. Ahora me centro en el Mirandilla, que es mi equipo, y en el primer equipo cuando me den los minutos. Yo soy un jugador de equipo, llevo muchos años aquí y mi sueño es seguir jugando aquí", explicó antes de añadir que "el siguiente paso es que no sólo sean los últimos minutos o un día suelto con el primer equipo, sino ganarme un puesto y convivir día a día siempre para que sean muchas temporadas más".

Por último, en relación a la situación actual del primer equipo, el canterano cadista detalló que "el equipo trabaja a muerte todos los días. El entrenador no quiere que nos desconcentremos porque venimos de descender y, a priori, deberíamos ser uno de los candidatos para estar ahí arriba. Las circunstancias ahora mismo son que estamos ahí abajo y eso no nos lo quita nadie, pero el equipo trabaja y se sacrifica como el que más. Seguro que pronto, si siguen las cosas así, vamos ahí para arriba. El cambio que se ha visto en los últimos partidos con el míster, el hecho de no encajar gol de jugada y hacerlo solamente de penalti, indica que el trabajo de todos está siendo muy bueno".