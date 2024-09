El presidente del Cádiz CF vio a nueve entrenadores y da la clave para decantarse por Paco López

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, fue entrevistado la noche del lunes 2 de septiembre en el primer programa de la temporada de 'El Pelotazo' de Canal Sur Radio que conduce Antonio Caamaño.

Vizcaíno contó por encima cómo fue el proceso para contratar un nuevo entrenador tras la salida de Mauricio Pellegrino y explicó por qué el club se decantó por Paco López.

El mandatario cadista desveló que se vio hasta con nueve entrenadores. "Vi a nueve entrenadores en persona", señaló antes de tirar de prudencia y advertir que "no voy a dar nombres". Contó que "no pedí diagnóstico a nadie" y sobre la conversación con Paco López señaló que "hablamos del proyecto, de cómo veía la próxima temporada, dábamos por hecho una serie de cosas que algunas se ha cumplido y otras no respecto a la plantilla. Había jugadores con cesiones obligadas, otros entendíamos que estábamos en el mercado, algunas cosas han salido y otras no".

Contó algo más Vizcaíno sobre el nuevo técnico: "Él me decía cómo lo veía y lo que quería hacer. Fue el que más nos gustó". Lo que más le gustó al presidente de Paco López fue que "es una persona normal", como también lo es, según dijo, Sergio González

Vizcaíno dijo una vez más que uno de los errores que cometió la pasada temporada 2023-24 fue despedir al técnico catalán a mitad de la pasada campaña. Llevaba tiempo con nosotros y estába haciendo un buen trabajo, Me equivoqué.

Del nuevo técnico subrayó que "ha demostrado su capacidad en Primera y Segunda, y ahora estamos empezando un proyecto que esperamos dure muchísimas temporadas. Prefiero que se metan conmigo a que se metan con un entrenador ue sólo lleva un rato con nosotros".