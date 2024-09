Los múltiples mensajes de Cala en el Cádiz CF: necesidad económica, unión y una petición a la afición sobre los jugadores

Juan Cala ejerce de secretario técnico del Cádiz CF desde hace un par de meses con el objetivo de aportar su grano de arena desde su nuevo puesto. El lunes de 2 de septiembre, durante la rueda de prensa sobre el mercado de verano, fue preguntado sobre cuál es su reto en el club.

"Tengo el mismo reto que todos. El Cádiz CF tiene muchas patas, personal deportivo, no deportivo, afición, accionistas, medios de comunicación… a todos nos une el mismo objetivo", expuso Cala. Todos tenemos el objetivo de ganar y ascender porque todos salimos beneficiados, desde el presidente hasta el utillero y ustedes también".

"Todos los jugadores y el personal no deportivo ganan nás dinero si están en Primera. Y está el currículum de estar en Primera", señaló Cala antes de subrayar que "no tengo necesidad económica de estar aquí, si no creyera que podemos estar en Primera me quedaría donde estaba. Vengo a aportar, unir y a que todos podamos conseguir el objetivo".

El secretario técnico fue preguntado también por el buen ambiente que se ha roto en los últimos tiempos. Antes de entrar en materia contó que "vivo a 58 kilómetros de Cádiz y he sido un aficionado más. He visto un play-off a Segunda con un ambiente peor, ha habido situaciones peores que las de ahora".

"Son diez temporadas con los accionistas que pusieron su dinero y quieren lo mejor para el club, ese interés es también el interés del aficionado. Es el punto de unión", expuso Cala mientras destacó que "si estamos unidos y todos remamos en la misam dirección es más sencillo el objetivo".

Recurrió al reciente partido contra el Tenerife para poner un ejemplo. "El ultimo día íbamos 0-2 y con el 1-2 el campo se iba a caer, y es difícil jugar contra al afición cuando está encima", indicó en referencia al rival.

Se mostró comprensivo con la hinchada, pero lanzó una petición: "El aficionado tiene derecho a su queja, pero tenemos que levantarle el castigo a los jugadores que están y al cuerpo técnico".

Para remartar su intervención, lanzó un mensaje de energía positiva. "Tenemos la mejor plantilla y el mejor cuerpo técnico de Segunda. Sólo falta orden en las cosas, ser pacientes y vendrán los resultados. Y con resultados positivos se enganchará hasta el más incrédulo. A todos nos beneficia un buen clima para conseguir el objetivo".