El Cádiz CF explica los casos de Kouamé y Álex Fernández, que tiene fecha para su marcha

Durante el balance del mercado de verano que realizaron el lunes 2 de septiembre el director deportivo del Cádiz CF, Juanjo Lorenzo, y el secretario técnico, Juan Cala, fueron preguntados por los casos de Rominigue Kouamé y Álex Fernández.

Lorenzo explicó dos situaciones sobre Kouamé. Una, relacionada con el mercado. "Para que saliera tenía que llegar una propuesta que adecuada para el club y para él. El jugador no expresaba situaciones interesantes para él pero qu eno lo eran para el club, que en esa sitaución rechazó la posibilidad de que saliese".

Otra cuestión es el día a día del maliense. El reponsable de la parcela deportiva indicó sobre el futbolista "que en el trabajo diario tendrá que rendir como uno más en los entrenamientos, si lo hace el cuerpo técnico decidirá si juega o está en el banquillo"

Añadió que si Kouamé "no lo hace (el trabajo normal en la sesiones) no estará en la plantilla en el día en su caso o en otros con la misma situación. El cuerpo técnico tiene el total respaldo".

Juan Cala se refirió a Álex Fernández por ser él quien ha tenido hilo directo con el centrocampista. Se conocen bien porque compartieron vestuarrio como jugadores. El secretario técnico contó que "he hablado con él desde mi llegada y se merece todo el respeto. Hemos tenido muchas conversaciones él me dice que si no va a ser importante puede acabar su ciclo en el Cádiz CF".

Explicó Cala que "le digo que arranque la pretemporada y se vea el día a día. Durante el mercado hay un overbooking en el centro del campo y le digo que si tiene un proyecto mejor... Por respeto a su trayectoria no pedimos un desembolso a cambio. Termina el mercado y el futbolista considera que no aparece el proyecto que quiere y por tanto es uno más de la plantilla. Se merece todo lo mejor".

Dijo algo más Cala sobre Álex Fernández, a quien puso una fecha para el final de su recorrido en el conjunto amarillo. "Le abrimos la puerta tras una petición que nos trasladó y es uno más en la plantilla en su última temporada en el Cádiz CF". Acaba contrato el 30 de junio de 2025. El secretario técnico confirmó con la última frase el plan del club de no renovar al madrileño, que la próxima campaña iniciará otra etapa profesional salvo que antes haya novedades en el mercado de invierno.