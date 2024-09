El Cádiz CF tiene que solucionar un problema para empezar a ganar

El Cádiz CF no ha empezado precisamente bien la temporada 2024-25. No ha tardado en comprobar la dificultad que entraña la Segunda División después de cuatro campañas consecutivas en la élite del balompié español. De hecho, aún no conoce la victoria después de tres jornadas. El balance es bastante pobre: dos empates y una derrota. Sólo dos puntos de nueve. Comenzó con un escandaloso varapalo (0-4) en casa ante el Real Zaragoza y después igualó frente al Levante en Valencia (1-1) y el Tenerife en el estadio Nuevo Mirandilla (2-2).

El conjunto amarillo está considerado por sus adversarios como uno de los favoritos al ascenso pero, lejos de demostrarlo, por ahora se desenvuelve con dificultades en un arranque preñado de dudas. Nunca ha llegado a tener ventaja en el marcador en ninguno de sus tres partidos. Siempre ha ido a remolque.

El nuevo entrenador, Paco López, y sus jugadores tienen mucho trabajo por delante para progresar y colocarse en el sitio que les corresponde. David Gil, uno de los capitanes, habló sin rodeos después de la reciente equis contra el cuadro chicharrero: "Toca mejorar y lo sabemos".

La realidad es que al Cádiz CF le está costando adaptarse a la categoría de plata. Reside en la zona de descenso en los albores del curso arrastrado por un deficiente inicio que supone todo un aviso. El subidón que supuso el empate 'in extremis' el último día del mes de agosto no puede ocultar lo lejos que está el equipo de una versión con un mínimo de solvencia. Tiene tiempo de sobra para levantar el vuelo aunque no debe demorar el despegue para las distancias con la parte alta de la clasificación no se agranden.

Para dar un paso al frente, hay un problema que el cuerpo técnico y los futbolistas están abocados a resolver de manera inmediata. En la cuarta jornada, por ejemplo. Las cifras hablan por sí solas. El Cádiz CF es el equipo más goleado en los primeros compases del campeonato con siete tantos en contra en tres capítulos (un promedio de 2,3 por partido). Ha recibido gol en todos los envites.

La primera medida para poder adentrarse en la dinámica de la victoria es cerrar la portería. No es una cuestión que afecte en exclusiva al cancerbero. El sistema defensivo está haciendo aguas y el equipo las pasa canutas para mantenerse a flote. A día de hoy, es un equipo vulnerable.

El conjunto gaditano necesita dotarse de la consistencia necesaria para empezar a ganar y con ello meterse arriba en la pugna por el objetivo del ascenso. Mejorar en defensa, no cometer errores de bulto y a partir de ahí evolucionar en ataque. En resumen: menos goles en contra y más a favor. El balance actual es negativo: menos cuatro con un saldo de tres marcados y siete recibidos.