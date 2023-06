El presidente del Cádiz CF descarta a Lato para el lateral izquierdo

El mercado de verano propiciará movimientos en el Cádiz CF, pero a mediados de junio toca esperar algo de tiempo para poder ver caras nuevas en la plantilla.

Una de las grandes incógnitas radica en el lateral izquierdo. Luis Alfonso 'Pacha' Espino, titular en ese puesto durante las últimas cuatro temporadas, acaba contrato y todo apunta a día de hoy a que no renovará al no haber aceptado la oferta del club. En cualquier caso, la situación aún puede dar un giro y la opción de que el futbolista uruguayo se quede en la escuadra gaditana no está descartada del todo.

Mientras, sale a la palestra algún nombre de lateral izquierdo que está en el mercado. Es el caso de Antonio Lato. El jugador finaliza su vínculo laboral con el Valencia y ahora valora propuestas para decidir su próximo destino.

El futuro de Lato no pasa por el Cádiz CF. El presidente del club, Manuel Vizcaíno, da por hecho que el lateral valenciano no llegará al conjunto amarillo. La razón es económica. La entidad cadista no puede llegar a las cifras que sí tienen la posibilidad de alcanzar otros. El Mallorca suena con fuerza.

"Es un mercado que para el Cádiz es inalcanzable porque no es nuestro nivel”, aseguró Vizcaíno en declaraciones a El Desmarque. El presidente considera además que Lato se acabará quedando en el conjunto che.