Presentado en el estadio el libro de Pedro Espinosa sobre el Cádiz CF

El antepalco del estadio Nuevo Mirandilla acogió la tarde del jueves 23 de noviembre, la presentación del nuevo libro de Pedro Espinosa en un acto en el que el periodista gaditano estuvo fuertemente arropado por más de un centenar de asistentes que se dieron cita en el feudo cadista, entre los que se encontraba el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno.

El libro, titulado 'Eso no estaba en mi libro del Cádiz CF', viene siendo uno de los grandes éxitos en diversas plataformas online de compra de obras. El evento lo abrió el presentado, Pedro Ingelmo, que agradeció a los asistentes su presencia y cedió, acto seguido, la palabra a la editora de Almuzara, editorial del libro, Rosa García, quien señaló que "es un placer acudir a una presentación de un libro y que la gente llegue hasta el final de la sala, eso a una editora le da esperanzas para seguir haciendo lo que hacemos".

Posteriormente, el propio Ingelmo mantuvo una conversación con el autor, Pedro Espinosa, en torno al libro en la que también participó, respondiendo preguntas y ofreciendo su dilatada experiencia, el presidente del club, Manuel Vizcaíno.

Ingelmo manifestó su deseo por que "siempre gane el Cádiz". "Me gusta la ciudad, el equipo, la afición, el estadio…", reconoció antes de detallar que "este libro sería imposible sin la editorial, sin Joaquín León, sin Diana, que es la mujer de Pedro, y sin mí, porque un día me dijo que una editorial le había dicho que si quería escribir un libro del Cádiz y él no quería. Yo le insistí en que debía escribirlo porque Pedro tiene el alma del Cádiz, porque escribe como los ángeles y porque, de la gente que conozco, es la persona que más sabe de fútbol del mundo. Lo convencí y ha escrito un magnífico libro del Cádiz, de fútbol y un magnífico reportaje periodístico. Pedro es uno de mis grandes amigos, hemos sido compañeros en el Diario de Cádiz durante 15 años", subrayó.

En conversaciones con el autor, Espinosa confesó que, durante la realización de la obra, siempre intentó "hacer un libro de fútbol pero que incluso le pudiera gustar a personas que no sean tan futboleras" y, acto seguido, detalló que "el libro empezó a gestarse un sábado a las 8:30 horas de la mañana en Chiclana cuando, al llevar a un partido a mi hijo, vi un partido de personas mayores que estaban jugando un partido de fútbol con mucha pasión, y de hecho así es cómo empieza el libro. Son capítulos cortos, en los que cuento anécdotas del Cádiz, y algunos de ellos reservados a futbolistas que, para mí, son santo y seña de este bendito club". "Estoy muy contento con el resultado, es un canto de amor al Cádiz, que es de las pocas cosas que me quita el sueño en esta vida. Escribir un libro del Cádiz, además de una responsabilidad, ha sido un honor. Es un libro para que sepamos dónde estamos y para que sepamos valorarlo, que creo que a veces se olvida", comentó agradecido.

Por último, el máximo mandatario del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, expresó que "hemos respetado la historia del Cádiz y recordarla porque, además, creo que es la mejor forma de crecer. El club lleva 113 años funcionando gracias a la afición, y ha sido y será nuestra filosofía recordar siempre la historia del club". "Nunca llegaré al nivel de Irigoyen, pero intentaré estar cerca. Tenemos que seguir recordando lo que hemos sido para creer en lo que somos y en lo que seremos. Siempre vamos a estar abierto a cualquiera que quiera contar la historia del club, de forma más o menos crítica, y fomentamos la propia historia. El Cádiz es la casa de todos los cadistas", aseguró.

El evento concluyó casi una hora después de su inicio con una sonora ovación de los presentes, que disfrutaron de un cóctel en el antepalco mientras, de fondo, amenizaban la velada los sones del himno oficioso del club amarillo.