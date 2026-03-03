Lo que prepara la afición del Cádiz CF para el próximo partido

La paciencia del cadismo tiene un límite y parece que en el próximo partido las protestas por lo que está sucediendo irán a más. La marcha del equipo en la Liga ha despertado el malestar de unos seguidores, los del Cádiz CF, que van a trasladarlo a los que consideran responsables de esta situación.

Aficionados del Cádiz CF han convocado un acto de protesta para el próximo viernes, 6 de marzo, a las 20:00 horas en los bajos de la Tribuna del estadio Nuevo Mirandilla. Tal y como anuncian en redes sociales, "la manifestación de la afición será contra la directiva y el entrenador", por lo que Gaizka Garitano tampoco se salva del malestar existente.

Con un punto de los últimos 21 en juego y una caída en picado en la clasificación, el cadismo dice basta y antes del encuentro del viernes contra el Zaragoza hará público su enfado con una concentración en los bajos de la Tribuna.

Esta medida se une al comunicado reciente de Alma Cadista, en el que el colectivo denunciaba que los dirigentes están precipitando al club hacia una "quiebra deportiva, económica y social". Una queja que comparten muchos cadistas.