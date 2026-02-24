Alma Cadista se posiciona ante lo que sucede en el Cádiz CF

Alma Cadista, la plataforma que acoge a aficionados del Cádiz CF, vuelve a salir a escena con motivo del momento tan delicado del equipo en las últimas semanas. Este colectivo traslada su inquietud por lo que viene sucediendo en el conjunto amarillo.

La entidad que agrupa a integrantes de la masa social "vuelve a expresar su profunda preocupación por la deriva que atraviesa el club". "Son ya tres temporadas en las que el equipo ofrece un rendimiento muy por debajo de los mínimos exigibles para competir con garantías, tanto en Primera como en Segunda División. La afición está cansada de todo este calvario de decepciones, ante la imagen que el equipo proyecta jornada tras jornada".

Alma cadista plantea que se produzca un giro en la manera de dirigir al Cádiz CF. "El colectivo no comprende cómo la dirección del club —encabezada por Manuel Vizcaíno, Rafael Contreras y Juan Cala— insiste en un modelo de gestión deportiva que ha demostrado ser ineficaz y que conduce a la entidad a la mediocridad, cuando no al ridículo. Mientras el equipo se hunde, el club continúa embarcado en extrañas aventuras bursátiles en el extranjero o en quiméricos proyectos como la nueva ciudad deportiva en El Puerto de Santa María, que Alma Cadista teme que esconda la intención de construir un nuevo estadio fuera de la ciudad, una decisión que nadie entendería", añadiendo que "la excusa de que el Nuevo Mirandilla se queda pequeño resulta difícil de sostener cuando la trayectoria reciente del equipo amenaza con dejarlo grande para los abonados que aún resisten con paciencia este ciclo tan negativo".

Mirando más allá de los problemas actuales, para Alma Cadista, "el futuro del club será poco esperanzador si Nomadar o Sportech continúan siendo prioridades para la directiva". "Mientras las acciones se devalúan cada sesión del Nasdaq, el malestar de la afición se revaloriza cada semana. Si Vizcaíno, Contreras y Cala no entienden que lo urgente es atender ese descontento, el Cádiz CF puede verse abocado a una quiebra deportiva, económica y social muy grave. La afición quiere ver esfuerzo sobre el césped y recuperar el orgullo por su equipo, no este enfado permanente que volvió a estallar ayer. Es la segunda vez en siete meses que la grada explota y opta por tomarse a pitorreo el lamentable espectáculo que presencia".

Este colectivo tira de datos para exponer que "de los últimos 107 partidos de liga, el Cádiz solo ha ganado 29, y ha sufrido además cuatro eliminaciones bochornosas en la Copa del Rey".

"¿Cómo es posible que, tras cuatro años en Primera División, el Cádiz lleve año y medio instalado en la mediocridad de Segunda? ¿Por qué no es uno de los equipos fuertes de la categoría? Aunque el fútbol no sea una ciencia exacta, desde que los ingresos dependen del rendimiento deportivo, existe una relación directa entre méritos y recursos. Y el club, según el colectivo, ha despilfarrado esa ventaja", plantea como dudas.

Apartado económico

Alma Cadista también entra en el apartado económico del Cádiz CF. "Los ingresos obtenidos en las cuatro temporadas en la élite no se han traducido en plantillas competitivas. Año tras año, el club apuesta por equipos muy por debajo del nivel de sus rivales, algo que se refleja en el campo. El Cádiz ha ingresado mucho más que la mayoría de los equipos a los que se enfrenta esta temporada, pero la sensación es de permanente inferioridad".

Y traslada el episodio de críticas a la mesa del coordinador de la dirección deportiva, Juan Cala. "Con la plantilla y la foto ya al completo —como pidió Cala antes de ser evaluada— se confirma que su confección deja mucho que desear: posiciones mal cubiertas, sin recambio, jugadores que hace tiempo cumplieron ciclo en el club y veteranos cuya implicación es más que cuestionable. ¿Cuántas fotos borrosas y desenfocadas necesita el Cádiz para cambiar de fotógrafo?". Para ello se refiere a lo más reciente: "Para estupor del cadismo, estas carencias pudieron corregirse en el mercado de invierno, pero el club optó por simples retoques y ni siquiera cubrió la baja por lesión de su máximo goleador. El resultado es un equipo aún más limitado, con incorporaciones que no han aportado nada e incluso alguna que ni siquiera ha debutado".

La plataforma se posiciona de lado del técnico al indicar en su escrito que "ante este panorama, resulta muy complicado juzgar la labor del entrenador". "Gaizka Garitano es otra víctima más de este modelo como ya lo fueron Álvaro Cervera, Sergio González, Mauricio Pellegrino o Paco López; entrenadores que con sus aciertos y errores siempre se vieron obligados a sacar el 200% de plantillas que estaban muy lejos del nivel mínimo para cumplir los objetivos marcados".

Hace balance de lo que se lleva de temporada. "Es muy mediocre. Aunque el equipo sumó puntos hasta diciembre, nunca transmitió buenas sensaciones. En la mayoría de los partidos se mostró ampliamente superado por el rival y únicamente las actuaciones de jóvenes como Víctor Aznar o Moussa Diakité evitaron resultados peores".

Desmantelamiento del filial

Alma Cadista también 'golpea' a la política de cantera. "A la mala gestión de la primera plantilla se suma la incomprensible decisión de desmantelar al filial cuando era un aspirante claro al ascenso, cediendo en masa a sus jugadores al Atlético Sanluqueño, un equipo hundido que difícilmente favorece su progresión. El Mirandilla parece haberse convertido en una Empresa de Trabajo Temporal, con entradas y salidas constantes, mientras el Sanluqueño actúa como ciudad dormitorio de la cantera, sin que se expliquen los intereses cruzados de Juan Cala en ambos clubes", señalando al lebrijano.

Además de la situación deportiva, Alma Cadista denuncia aspectos que afectan a la imagen del club y al respeto hacia la afición. "El Nuevo Mirandilla presenta en muchos partidos un aspecto descuidado y un grado de limpieza impropios de un estadio profesional. Tampoco se entiende el silencio del club, al menos públicamente, ante los continuos horarios nocturnos de los partidos como local en viernes o lunes, que dificultan la asistencia de aficionados que se desplazan desde otras localidades. Los prolegómenos de los partidos también han empeorado: la megafonía no coordina la salida del equipo con el himno y el nombre del entrenador aparece mal escrito en las pantallas desde la primera jornada en el momento de comunicar las alineaciones (Gaizka Garintano) y nadie lo ha corregido".

En la parte final de su comunicado, el colectivo considera que "el brazalete de capitán debe portarlo un jugador implicado e identificado con los valores del club". "No entiende cómo futbolistas que muestran desinterés o que se enfrentan reiteradamente a la grada pueden ostentar un símbolo tan importante".

Y para acabar, insta a la directiva "a hacer una reflexión seria y profesional sobre la deriva que ha tomado el club en las últimas tres temporadas y a tomar de una vez por todas medidas para corregir los despropósitos que han llevado a la afición al hartazgo y a sentir vergüenza de su equipo".