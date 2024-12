El posible regreso al fútbol español del ex portero de Cádiz CF Conan Ledesma

Cádiz/El descenso a Segunda División después de cuatro temporadas consecutivas en la máxima categoría del fútbol español devolvió al Cádiz CF a la realidad de la categoría de plata, su hábitat natural a lo largo de su larga historia.

La caída del conjunto amarillo deparó consecuencias. El club tuvo que adaptarse a las nuevas circunstancias y hubo movimientos en la plantilla. Entre las salidas que se produjeron, la más llamativa fue la de Jeremías Conan Ledesma (31 años). El arquero ejerció de permanente guardián de la portería durante esas cuatro campañas en la élite. Debutó en octubre de 2020 y su última actuación fue en mayo de 2024 en el partido que supuso la certificación matemática del descenso.

Una vez que el Cádiz CF bajó a Segunda, era un secreto a voces la marcha de Ledesma, traspasado a River Plate el pasado 6 de julio por unos 2,6 millones de euros. Regresó a su Argentina natal tras su paso por el Cádiz CF que le dejó huella. Con los amarillos sumó 138 partidos oficiales y convirtió en el portero con más encuentros en Primera en la historia de la entidad cadista. Vivió feliz con su familia en territorio gaditano hasta que el descenso le hizo cambiar de aires.

El cancerbero estaba llamado a desempeñar un papel importante en su nuevo equipo, pero la realidad es que está jugando muy poco. Ha participado sólo en cuatro partidos y vive a la sombra del capitán Franco Armani. El entrenador, Marcelo Gallardo, están apostando para la portería por el segundo y Ledesma se ve inmerso en una situación complicada. Cuando lo ficharon, le dijeron que iban a ser el titular, pero los hechos demuestran lo contrario y el panorama no parece que vaya a variar. El ex del Cádiz CF no tiene ningún problema con River, pero lo que busca es un sitio donde pueda tener protagonismo. De ser titular desde su etapa en Rosario Central y después en el Cádiz CF ha pasado a un segundo plano en el cuadro bonaerense.

Como cualquier profesional, Ledesma lo que quiere es jugar y por ello no descarta un cambio aires cuando en enero se abra al mercado de fichajes. Tiene contrato con su actual hasta el 30 de junio de 2028 y si se produce su salida podría ser en calidad de cedido.

El periodista argentino Hernán Castillo cuenta en Soydelmillo que el Deportivo Alavés está interesado en hacerse con los servicios de Ledesma. Eduardo Coudet, compatriota del guardameta, acaba de hacerse cargo del banquillo del cuadro vitoriano vería con buenos ojos su llegada. Sería su regreso al fútbol español después de su anterior etapa como cadista. Desde algún equipo de México también