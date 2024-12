La gran incógnita en el estreno de Gaizka Garitano en el Cádiz CF

Cádiz/El Cádiz CF trabaja durante la semana con la novedad que supone el cambio de entrenador. La estancia de Paco López llegó a su fin el pasado domingo 8 de diciembre (un día después de la derrota por 2-1 en el terreno del Elche) y el club anunció la contratación de Gaizka Garitano. El nuevo técnico se una a la entidad con la posibilidad de tener un largo recorrido en el conjunto amarillo. Firma hasta el 30 de junio de 2026 con opción a una temporada más que si la cumple será señal de que las cosas van bien.

El vasco aterriza sin tiempo que perder, con el equipo metido en zona de descenso (en la 19ª posición con sólo 18 puntos en 18 jornadas de Liga) y la necesidad de ganar de manera inmediata. El objetivo prioritario es salir del pozo. Su primera decisión fue establecer un intenso calendario de sesiones: de lunes a viernes y también el domingo un día después del partido contra el Albacete en el estadio Nuevo Mirandilla que supondrá su estreno oficial en el banquillo cadista.

Seis entrenamientos en su primera semana marcan la agenda señalada por Garitano, consciente de que la delicada situación exige la máxima dedicación en busca de una rápida reacción. El técnico no pierde ni un minuto en la tarea de inculcar a los futbolistas su sistema de juego.

Una vez que se desarrollen las sesiones programadas para la preparación del encuentro del 19º capítulo, Garitano afronta sus primeras decisiones de calado. Una es la composición de la convocatoria que a priori no resulta complicada porque el entrenador no se ve obligado a hacer descartes. Joseba Zaldua, Rubén Alcaraz y Gonzalo Escalante arrastran problemas físicos y en principio no llegan a tiempo. Tampoco está disponible Brian Ocampo, en s caso por sanción tras expulsado en el Martínez Valero el pasado fin de semana.

El siguiente paso del 'míster' es el que que genera más expectación. La primera alineación es una incógnita. No se espera una revolución pero sí puede haber alguna que otra novedad. Con un entrenador nuevo, todos los futbolistas parten de cero para tratar de ganarse el puesto. Garitano debe decantarse entre David Gil y José Antonio Caro para cubrir la portería. Si Iza Carcelén se encuentra a tope quedará tapado el agujero del lateral derecho. Si sale con dos centrales, parece que entre Fali, Víctor Chust y Kovaceciv andaría la cosa. Matos es el único lateral izquierdo puro de la plantilla.

En el centro del campo, las bajas limitan el margen la elección. Los que tienen más opciones son Fede San Emeterio, Álex Fernández y Kouamé, y en menor medida Tomás Alarcón después de haberse unido al grupo esta semana.

La elección de uno o dos delanteros condicionan la composición del ataque. Todo depende del dibujo táctico. Puede que uno de los puntas actúe en tres cuartos o que el técnico ponga a jugadores de otro corte. Uno de ellos podría ser Melendo. Es una incógnita la posición que ocupará Ontiveros con el nuevo inquilino del banquillo. La ausencia de Ocampo puede facilitar la decisión de que el marbellí se desenvuelva por la banda izquierda.