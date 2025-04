El entrenador del Cádiz CF dejó mensajes muy llamativos en su comparecencia como previa del encuentro de este viernes contra el Sporting de Gijón en el Nuevo Mirandilla. Además de acudir con máxima motivación a lo que tiene en juego su equipo estas semanas, miró con optimismo y profundos deseos a la próxima temporada.

"Yo estoy como una moto. Soy el tío más motivado del mundo por seguir el año que viene. Estoy encantado con el club y voy a hacer todo lo posible para estar aquí el año que viene. Estamos en un club top. Es un club enorme, con historia y quiero seguir siendo el entrenador del equipo. Para ello tengo que acabar bien la temporada", apuntaba el técnico del Cádiz CF.

El preparador vasco vive a tope todo lo que tiene entre sus manos y a pesar del desgaste, aporta todo lo mejor para estar fuerte a todos los niveles. "Esto me exprime la mente y cada día que vengo aquí lo hago como una moto. Estos partidos son muy importantes para mí. Así quiero que todo el mundo lo entienda. Me gustaría empezar un año nuevo con un proyecto más mío. Necesitaríamos cambios y mantener otras cosas que sí me gustan. Hacer algo que sea más mío. Pero no puedo estar pensando en eso", finalizaba.

Y es que Gaizka Garitano no puede evitar soñar con el Cádiz CF 2025-26, un proyecto nacido de sus manos que compita en Segunda División con otras miras que no sean evitar el descenso a Primera Federación. Un nuevo equipo con las piezas que él entiende que deben estar en el mismo; una idea para una temporada que empezaría de cero y no como ahora cuando se encontró un conjunto en la zona de descenso y con un desequilibrio importante en algunas demarcaciones.