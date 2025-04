Garitano toma decisiones complicadas en favor del Cádiz CF

Rueda de prensa de Gaizka Garitano, entrenador del Cádiz CF, como previa del encuentro de este viernes contra el Sporting de Gijón. Una cita clave para que el equipo amarillo dé un paso que sería definitivo hacia la permanencia.

La actualidad deportiva trae una noticia esperanzadora con Carlos Fernández. "Hoy ha entrenado hoy sin molestias. Lleva dos semanas parado, pero en principio vendrá convocado. Seguro que nos puede echar una mano. Llega justo pero bien", explicaba ante la necesidad de argumentos ofensivos.

En cuanto a Javier Ontiveros, apuntaba que "ha entrenado un par de días en estas semanas y hoy ha entrenado mejor que otras veces". "Veremos cuánto tiempo podemos utilizarlo. Lleva cinco semanas o seis entrenando poco. Está haciendo un esfuerzo muy grande para poder jugar y ayudarnos. Él sigue con dolores y molestias. Lo vamos viendo en el día a día. Tenemos que cuidarle lo mejor que podamos. Tiene una dolencia crónica y no es fácil de superar", explicaba el técnico del Cádiz CF.

La falta de victorias. "Los jugadores están bien. Ahora anímicamente, es cuando tenemos que estar mejor. Es cierto que venimos de unas semanas sin ganar, pero jugamos en casa teniendo a nuestra gente. Estamos concienciados del partido de mañana".

El entrenador del Cádiz CF se refirió al rival de esta jornada. "Que un equipo como el Sporting llevase diez partidos sin ganar dice mucho de como es esta categoría. Tanto su dificultad y la igualdad. Sin embargo, estamos más pendientes de nosotros y de intentar ganar. Queremos ganar en casa porque no lo hacemos desde el día del Granada. Queremos darle una alegría a la afición".

Y para conseguir ese objetivo, Garitano sabe que la motivación es fundamental. "Estoy motivadísimo y los jugadores tienen que estarlo. Sería un error que por desmotivación no superásemos esta situación. Quedan jornadas y estamos en una zona complicada. No tenemos ningún tipo de relajación porque debemos competir al cien por cien. Todos los días repito en la charla que nos jugamos mucho y ellos son conscientes de esa situación. En eso no nos va a pillar. A mí por lo menos. Podré estar más o menos acertado, pero en la motivación y en el trabajo, lo tengo de serie. Intento hacérselo ver a los jugadores todos los días".

Recuperar la fortaleza que exhibió el Cádiz CF en sus primeras semanas como técnico. "Hemos perdido en contundencia. Cuando llegamos fuimos fuertes ahí y lo hemos perdido. El otro día estuvimos blandos en acciones fáciles de solventar. Hay situaciones donde el rival te exige o tiene una acción que es complicada de defender, pero el otro día había situaciones que no. Por ejemplo, el gol del Elche desde fuera es algo inevitable. El otro día los goles del Burgos eran evitables".