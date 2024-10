Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Huesca

El Cádiz CF arranca un exigente mes de octubre con un partido que adquiere mayor relevancia de lo normal pese a tratarse sólo de la octava jornada de Liga. El conjunto amarillo abre el fin de semana en Segunda División el viernes 4 con el enfrentamiento contra el Huesca que tiene como escenario el estadio El Alcoraz a partir de las 20:30 horas.

El equipo entrenado por Paco López se presenta en el norte de Aragón bajo presión tras la inesperada derrota en casa (1-2) ante el Eldense. Una vez más, se ve empujado a intentar arreglar fuera lo que estropea como local. El Cádiz CF, uno de los peores anfitriones, es sin embargo uno de los mejores visitantes de la categoría. No conoce la derrota en sus desplazamientos y en su cuarta salida pretende extender su paso firme como como foráneo que le permite librarse de males mayores. Siete de los nueve puntos que atesora los ha sumado lejos de su feudo.

Los gaditanos parten desde la 15ª posición a sólo tres de la zona de descenso pero también a la misma distancia de la fase de ascenso. De hecho, se mide a un rival que está a tiro de tres puntos en la quinta plaza.

El Huesca, tras su notable arranque de temporada, es una piedra toque ideal para conocer el nivel en el que se encuentran los amarillos. No hay otra solución que no pase por la victoria para volver a enderezar el rumbo que el Cádiz CF no termina de hallar con un mínimo de estabilidad.

El cuadro andaluz preparar el asalto con una alineación que experimentará alguna alteración más allá de la necesaria por la ausencia del lesionado Fede San Emeterio. El regreso de Fali permite pensar en la posibilidad de que el preparador cadista se incline por tres centrales con el valenciano de ayudante en la media en busca del equilibrio entre la defensa y el ataque. No es descartable que el técnico se incline por un jugador de banda con capacidad de sacrificio para, sin olvidar la tarea ofensiva, colaborar en la destrucción. Chris Ramos, salvo sorpresa, será la referencia arriba. Con cuatro goles, el máximo anotador como visitante.

Por el bando aragonés son bajas por lesión Javi Pérez y Joaquín. El equipo local regresa a su campo tras perder (1-0) ante el Mirandés.

ALINEACIONES PROBABLES

Huesca: Dani Jiménez, Abad, Loureiro, Jorge Pulido, Villarrasa, Sielva, Mier, Kortajarena, Gerard Valentín, Huego Vallejo y Sergi Enrich.

Cádiz CF: David Gil, Iza Carcelén, Víctor Chust, Fali, Glauder, Matos, Rubén Alcaraz, Escalante, Iván Alejo o Brian Ocampo, Ontiveros y Chris Ramos.

Árbitro: Pérez Hernández (madrileño).

Estadio: El Alcoraz (20:30/Movistar LaLiga Hypermotion TV/Dazn).