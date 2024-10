Paco López responde a la cuestión de si el Cádiz CF es lo que esperaba

Paco López firmó contrato como entrenador del Cádiz CF el pasado mes de junio, poco después del descenso a Segunda División y en julio empezó a trabajar con una plantilla que quedó confeccionada del todo al final del mercado de verano. El jueves 3 de octubre, en la rueda de prensa previa al partido contra el Huesca que se disputa el viernes en El Alcoraz (20:30 horas), fue preguntado si cuando llegó esperaba encontrarse con el actual panorama deportivo, institucional y social.

El técnico no se centró en lo que se esperaba o no, sino en su trabajo. "No se trata de eso, es lo que hay y uno cuando llega a un club lo que trata es de trabajar, en mi caso he tratado es adaptarme a lo que hay".

"Escenarios idílicos en el fútbol no los hay, esa es la verdad, van sucediendo determinadas circunstancias a las que te tienes que ir adaptando y convivir con ellas".

Dejó bien claro el preparador cadista que "excusas cero, eso es para perdedores. Otra cosa es cuando me preguntáis yo exponga argumentos, pero jamás pueden sonar a excusas". El Cádiz CF no marcha precisamente bien, ubicado en la 15ª posición después de siete jornadas aunque con margen para progresar en la clasificación.

Paco López afirmó que "aquí lo que tenemos que hacer los profesionales es trabajar duro para que las cosas salgan bien, trabajar para la afició, para esos que de verdad tambièn sufren y están a las duras y a las maduras, a ver si le seguimos dando alegrías".

"Nunca garantizo resultados porque depende de muchas cosas pero sí garantizo honestidad, trabajo y que mi equipo lo dé absolutamente todo", finalizó el entrenador.