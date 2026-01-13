Las posibilidades de 'play-off' si el Cádiz CF repite 34 puntos en la segunda vuelta

En la temporada 2010-11 los estamentos que dirigen el fútbol español aprobaron cambiar el sistema de ascenso a Primera División. El acuerdo fue que en vez de subir los tres primeros de manera directa, lo hicieran los dos primeros y que la tercera plaza se la jugaran en unas eliminatorias los equipos clasificados en los puestos tercero, cuarto, quinto y sexto.

La sexta plaza es el sueño al que se aferran aquellos conjuntos que no pueden llegar a más y es, curiosamente, lo que ocupa el Cádiz CF una vez finalizada la primera vuelta. Con 34 puntos, el equipo amarillo tiene ganado un lugar en el play-off a la espera de la segunda mitad de Liga.

La cuestión es, ¿qué puntuación tendría que lograr el Cádiz CF en la segunda vuelta para disputar la fase de ascenso? Realmente no es fácil saberlo aunque tirando de hemeroteca se puede comprobar lo que ha sucedido en los últimos 15 años desde que funciona este sistema para ascender de Segunda a Primera División.

Si el Cádiz CF sumara en la segunda mitad de campeonato los mismos puntos que en la primera, 34, ¿le daría para estar en ese play-off? Pues la respuesta, tirando de los datos históricos, es que tendría muchas posibilidades de pelear ese salto de categoría desde las eliminatorias finales. ¿Y por qué? Muy fácil. En 13 de las 15 fases de ascenso actuales celebradas hasta la fecha en la división de plata, al sexto clasificado le bastó sumar 68 puntos para estar en el play-off.

Solo hay dos campañas en las que esos 68 puntos no fueron suficientes; la 2011-12, en la que el sexto fue el Córdoba con 71 puntos. Y la pasada temporada, en la que el Almería fue sexto con 69 puntos.

El resto de campañas sí resultó suficiente los 68 puntos para pelear el ascenso por la vía más larga. En el primer curso (2010-11) en el que se implantó esta fase de ascenso, el Celta fue sexto con 67 puntos. En la temporada 2012-13 fue la Unión Deportiva Las Palmas la que cerró el play-off con 66 puntos

Saltamos a la campaña 2013-14 y vemos al Córdoba clasificado como último equipo de esa segunda fase con solo 61 puntos. Pero lo más curioso es que el equipo blanquiverde fue capaz de ascender en una eliminatoria final llena de polémica en el feudo de Las Palmas, en un partido interrumpido en los minutos finales por invasión de campo porque los aficionados locales ya celebraban un ascenso que se les escapó en el tiempo añadido.

En el curso 2014-15 el Zaragoza también cerró el play-off con 61 puntos, y uno después lo hizo Osasuna con 64. El conjunto navarro fue capaz de obtener el ascenso. En la 2016-17 el Huesca se asomó al sexto puesto con 63 puntos, mientras que en la campaña 2017-18 lo hizo el Numancia con 65 puntos.

En la 2018-19 el Deportivo acabó en la última plaza de fase de ascenso al alcanzar 68 puntos. Y siete puntos menos le bastaron al Elche la temporada siguiente para repetir ese guión y ser capaz de dar el salto a Primera.

En la 2020-21 el Rayo ocupó la sexta plaza, con 67 puntos, y también acabó subiendo en la fase de ascenso. Al igual que hizo el Girona una campaña después (2021-22), que con 68 puntos cerró un play-off del que salió airoso para entonar el alirón.

Las últimas campañas presentan los 67 puntos del Albacete en la temporada 2022-23, en la que acabó en el sexto puesto; y los 64 puntos del Oviedo hace dos años, que le dieron para meter la cabeza en la fase de ascenso pero sin el premio de subir.

Por lo tanto, en 13 de las 15 fases de ascenso actuales sumar 68 puntos fue una cifra suficiente para pelear el ascenso a través de las eliminatorias. El Cádiz CF ya tiene la primera mitad y si es capaz de calcar la segunda, las posibilidades serán notorias de meter la cabeza en el play-off.