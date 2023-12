La portería del Cádiz CF: del rendimiento de David Gil a la boda de Ledesma

La portería del Cádiz CF está experimentando movimiento en los últimos tiempos hasta el extremo de que ha tenido tres inquilinos diferentes en los últimos cuatro encuentros oficiales.

Víctor Aznar debutó en el primer equipo cadista en el partido contra el Arandina de la Copa del Rey de infausto recuerdo resuelto con la eliminación de los amarillo al perder 2-1 en un terreno de juego transformado en un gigantesco charco.

El arquero brasileño jugó aquel envite porque en ese momento David Gil ocupaba plaza de titular en la Liga debido a la lesión muscular que entonces padecía Jeremías Conan Ledesma. El argentino, una vez recuperado, regresó en el choque frente al Osasuna y también estuvo entre los palos en la visita a la Unión Deportiva Las Palmas, aunque el madrileño volvió al once ante la Real Sociedad en la última cita del año ante la ausencia de Ledesma por motivos personales.

Lo que se podía pensar que eran problemas personales del titular habitual no eran tales sino la boda con su novia que se celebró en Argentina mientras el Cádiz CF jugaba un importante partido de Liga justo antes de las mini vacaciones de Navidad. David Gil no se quiso perder esa relevante cita y se puso a disposición del equipo. Es habitual que los jugadores contraigan matrimonio cuando no tienen partidos oficiales. Este no es el caso.

La duda es si hay o no debate interno en la portería. Cada vez que el madrileño ha ocupado el puesto, ha cumplido con creces. Si el Cádiz CF arañó un punto en Balaídos frente al Celta de Vigo (1-1) fue en buena medida gracias a sus brillantez intervenciones. De poco le sirvió su gran actuación porque en el siguiente compromiso Ledesma recobró la titularidad.

En 18 jornadas, David Gil ha participado en cuatro partidos del campeonato, el mismo número que en toda la pasada temporada 2022-23. Sustituyó al lesionado Ledesma en el choque contra el Real Madrid y formó parte del once ante el Mallorca, Celta y Real Sociedad. Rindió a buen nivel pero no le valió para tener continuidad. La incógnita es si la meritocracia se extiende a todos los futbolistas.

¿Quién saltará al césped en el encuentro contra el Granada, Ledesma o David Gil? Si se mantiene la tónica, lo hará Ledesma aunque David Gil dejó la portería a cero en el último partido del Cádiz CF. La decisión la toma el entrenador.