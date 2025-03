Por qué no celebró Matos su primer gol en el Cádiz CF

Cádiz/El duelo andaluz entre el Málaga y el Cádiz CF disputado en el estadio La Rosaleda el pasado domingo 9 de marzo se resolvió en un frenético esprint final con dos goles del conjunto amarillo que le sirvieron para llevarse tres puntos de oro.

Dos jugadores se repartieron el protagonismo a partes iguales. José Joaquín Matos y Óscar Melendo saltaron al césped en el minuto 78 y con empate a cero y cambiaron el rumbo del encuentro en un abrir y cerrar de ojos. Los dos marcaron y los dos dieron la asistencia al otro. Fue una irrupción sorprendente que transformó la equis en victoria.

Matos sacó el máximo rendimiento a los minutos que le brindó el enrenador en la recta final. No disfruta de su mejor momento al pasar de la titularidad al rol de suplente tras la incorporación de Mario Climent en el mercado de invierno.

Al utrerano le toca aportar desde la suplencia y en Málaga lo hizo a la perfección. Dio el pase que Melendo tradujo en el 0-1 y poco después recibió el balón de su compañero para firmar una definición excelente y asegurar el triunfo por 0-2.

Matos marcó su primer gol como cadista. No había hecho ninguno en su primera etapa de amarillo en la temporada 2018-19 y en la presente campaña le habían anulado una diana en El Sardinero ante el Racing de Santander por un error del colegiado. Tenía la espinita clavada por aquel tanto mal invalidado hasta que por fin hizo uno que sí subió al marcador.

El lateral izquierdo marcó un golazo en La Rosaleda pero no lo celebró al cien por cien por un motivo muy concreto. Militó en el Málaga en el curso 2020-21 cedido por el Cádiz CF y guarda un buen recuerdo del aquel año que fue importante para él porque recuperó su mejor versión tras pasar una temporada en blanco tras la grave lesión que sufrió en el Twente.

Matos no celebró su gol por respeto a la afición del Málaga, a la que pidió perdón con un movimiento con sus manos. Tuvo un bonito detalle con la gente que le apoyó aquella campaña como blanquiazul. Más allá de ese noble gesto, el defensa del Cádiz CF estaba feliz por su importante participación en una victoria que da aire al equipo amarillo. Se mostró contento y lanzó un guiño a la hinchada cadista: "He aprovechado los minutos que me ha dado el míster y estoy contento por ayudar y por la afición, que nos arropa en todos lados".