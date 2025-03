La euforia de Matos tras su papel en la victoria del Cádiz CF: "Estoy que no me lo creo"

El jugador del Cádiz CF José Joaquín Matos atendió a los medios oficiales del club tras la importante victoria (0-2) en La Rosaleda en la que fue determinante con un golazo y una asistencia tras saltar al césped en los minutos finales.

Estado actual. "Estoy muy contento. Ahora mismo estoy que no me lo creo, pero el jugador sabe el rol que le toca y un equipo lo hace grande no solamente los once que juegan, sino los que aportan desde el banquillo y han salido las cosas bien. No sólo nos lo merecemos nosotros, también la afición por estar arropándonos con el día tan malo que hace".

Conseguri marcar. "El gol de Santander me llevé pensándolo varios días porque no creía que no subiera al marcador, pero son decisiones que se toman. Los árbitros intentan hacerlo lo mejor posible. Lo bueno es que hoy he tenido la oportunidad, he aprovechado los minutos que me ha dado el míster y estoy contento por ayudar y por la afición, que nos arropa en todos lados".

Entendimiento con Melendo. "Ya estaban las bromas con que los chiquitines hemos salido a revolucionar el partido. Estoy muy contento, nos merecemos estar arriba. Estamos luchando, está siendo un año muy difícil pero estamos peleando y la ilusión que no nos la quite nadie".