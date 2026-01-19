La planificación de Garitano para el Cádiz CF

Imagen de un entrenamiento la semana pasada.

Comienza una nueva semana de entrenamientos para el Cádiz CF con el objetivo de preparar el encuentro frente al Granada CF del próximo domingo, a las 21:00 horas, en el estadio Nuevo Mirandilla.

Gaizka Garitano ha establecido cinco sesiones de trabajo hasta la disputa del encuentro de la 23ª jornada de Liga. Todas las citas preparatorias tendrán lugar en las instalaciones de El Rosal, por lo que la plantilla no pisará el estadio un día como suele suceder otras veces cuando hace las veces de local.

La planificación consta de las siguientes cinco sesiones en El Rosal:

Lunes: Descanso

Martes: Entrenamiento a las 10:30 horas en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).

Miércoles: Entrenamiento a las 10:30 horas en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).

Jueves: Entrenamiento a las 10:30 horas en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).

Viernes: Entrenamiento a las 10:30 horas en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).

Sábado: Entrenamiento a las 10:15 horas en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada) y partido Cádiz CF - Granada CF a las 21:00 horas.

Domingo: Entrenamiento a las 10:30 horas en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada)