El Plan Internacional del Cádiz CF llega a Ecuador

En el marco del proyecto internacional Ayudar Jugando, el Cádiz CF realizó días pasados una visita institucional a la comunidad de Tabacales, en Portoviejo (Manabí), de la mano de Plan Internacional, "reafirmando su compromiso con el desarrollo social y educativo a través del deporte", señalan desde el club.

Durante la jornada, Álvaro Sánchez y Edu de la Pascua, en representación del club, pudieron conocer de primera mano la realidad de la comunidad, compartir actividades deportivas con niños y jóvenes y poner en valor la educación, la inclusión y los valores que transmite el fútbol como herramienta de crecimiento personal. La visita se convirtió en un espacio de intercambio y cercanía, generando un impacto positivo tanto en los participantes como en la comunidad local.

Esta acción se enmarca dentro de la estrategia internacional del Cádiz CF, que según explica el club está orientada a "aportar valor real en los mercados en los que el club está presente, fortaleciendo alianzas con organizaciones de referencia como Plan Internacional y consolidando una visión del fútbol comprometida con la sociedad y el desarrollo comunitario".