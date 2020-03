El plan del Cádiz CF para el domingo sin fútbol

Gran tarde de sábado de FIFA 20 la que se disfrutó con el torneo interno organizado por el Cádiz CF ante la suspensión de la Liga a causa de la crisis del coronavirus.

Álex Fernández, Carlos Akapo, Jorge Pombo, Nano Mesa y David Gil lograron superar sus eliminatorias ante Alberto Perea, Iza Carcelén, Iván Alejo, Fali y Manuel Vizcaíno respectivamente. Fali, por aclamación popular, entra en la segunda ronda a modo de repesca.

Los enfrentamientos programados para la tarde del domingo 15 de marzo son los siguientes:

18:00 horas - Álex Fernández VS. Akapo18:45 horas - Jorge Pombo VS. Fali19:30 horas - Nano Mesa VS. David Gil