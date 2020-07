El levantamiento del embargo preventivo de las acciones de Locos por el Balón ha sido recibido de buen grado por parte de Quique Pina. Fue él quien, a través de Calambur, solicitó ese embargo en los Juzgados mientras se sustancia la denuncia que interpuso contra el administrador de Locos por el Balón, Manuel Vizcaíno, a quien reclama el pago de una deuda de algo más de 1,1 millones de euros (incluidos los intereses) por el préstamo que Doyen hizo a la sociedad que ostenta el paquete mayoritario de las acciones del Cádiz CF. Ese crédito fue adquirido después por Calambur (previo paso por Vela Management), que exige esa cantidad a Locos por el Balón a través de la vía judicial.

Las acciones fueron embargadas hace un año a través de un auto del Juzgado de Instancia número de 11 de Sevilla que hace tres semanas fue revocado por la Audiencia Provincia de Sevilla tras la apelación efectuada por Vizcaíno.

Pina no se toma la resolución como un varapalo. Todo lo contrario. Sostiene que el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla, pese a que levanta el embargo que él había pedido, "me favorece" porque en él se recoge el carácter esencial de las acciones de Locos por el Balón al tratarse del único activo de esa sociedad. Y explica que al ser esenciales, para proceder a su venta es necesario la aprobación en la junta general de socios. Lo ve como una garantía en el desarrollo de un contencioso que continúa abierto en sede judicial.

Pina argumenta que con el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla, "Vizcaíno no puede vender por su cuenta la acciones de Locos por el Balón", por lo que considera que el dictamen tiene incluso más efecto que un embargo.

Al no haber peligro de que el administrador único venda las acciones sin contar con la otra parte, la medida del embargo es innecesaria según el tribunal que ha emitido el último auto. Pina dice que ahora tiene "más seguridad" con esa decisión judicial y no ve relevante que ya no haya embargo.