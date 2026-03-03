El pésimo recuerdo del Cádiz CF ahora que vuelve el Zaragoza

Iza, en el Cádiz-Zaragoza de la última vez, representa el batacazo de los amarillos.

El Cádiz CF y el Real Zaragoza se miden este viernes, día 6 de marzo, por 18ª vez en la capital gaditana en competición liguera, mostrando los 17 enfrentamientos anteriores un equilibrio muy llamativo pues se produjeron cinco triunfos de los locales, seis empates y seis victorias de los aragoneses.

Siempre que se impusieron los maños ocurrió en encuentros correspondientes a Primera División, hasta el de la pasada campaña. Cuatro de ellos fueron en visitas consecutivas efectuadas por el conjunto zaragocista entre las temporadas 1983/84 y 1987/88, en una racha nefasta para los amarillos. En abril de 2019, la antepenúltima vez que el Cádiz CF y el Zaragoza se vieron las caras, se rozó un nuevo tropiezo, evitado en el minuto 90 con un gol de Álex Fernández.

La penúltima ocasión en la que ambos conjuntos se vieron las caras fue en la campaña 2019/20, que acabó empate a un gol. Soro adelantó a los aragoneses y Álex Fernández fijó las tablas, desde el punto de penalti, en un encuentro disputado el 2 de febrero de 2020, un mes y medio antes de que el Covid paralizara el fútbol.

Y la última vez trae un pésimo recuerdo. Fue en la primera jornada de Liga de la pasada temporada, con el calor de agosto todavía castigando la ciudad. El Cádiz CF fue un muñeco en manos de un Zaragoza que se impuso 0-4 y que dio paso a la crisis que acabó por llevarse por delante, unos meses después, al técnico Paco López. Era la primera jornada y los gritos contra los dirigentes fueron sonados en un equipo que entonces venía de descender de Primera.

La relación completa de resultados y goleadores locales es la siguiente:

Temporada 1971/72 (Segunda División): Cádiz, 2 - Zaragoza, 1 (Andrés y Machicha).

Temporada 1981/82 (Primera División): Cádiz, 1 - Zaragoza, 0 (Pepe Mejías).

Temporada 1983/84 (Primera División): Cádiz, 1 - Zaragoza, 2 (Mágico González).

Temporada 1985/86 (Primera División): Cádiz, 1 - Zaragoza, 3 (Pepe Mejías).

Temporada 1986/87 (Primera División): Cádiz, 0 - Zaragoza, 1.

Temporada 1987/88 (Primera División): Cádiz, 0 - Zaragoza, 2.

Temporada 1988/89 (Primera División): Cádiz, 1 - Zaragoza, 1 (Marcelo).

Temporada 1989/90 (Primera División): Cádiz, 1 - Zaragoza, 1 (Mágico González).

Temporada 1990/91 (Primera División): Cádiz, 2 - Zaragoza, 1 (Dertycia y Kiko).

Temporada 1991/92 (Primera División): Cádiz, 0 - Zaragoza, 0.

Temporada 1992/93 (Primera División): Cádiz, 1 - Zaragoza, 1 (Oliva).

Temporada 2005/06 (Primera División): Cádiz, 1 - Zaragoza, 2 (Enrique).

Temporada 2016/17 (Segunda División A): Cádiz, 3 - Zaragoza, 0 (Salvi, Abdullah y Ortuño).

Temporada 2017/18 (Segunda División A): Cádiz, 2 - Zaragoza, 0 (Barral y Álvaro García).

Temporada 2018/19 (Segunda División A): Cádiz, 3 - Zaragoza, 3 (Machís, Aketxe y Álex Fernández).

Temporada 2019/20 (Segunda División A): Cádiz, 1 - Zaragoza, 1 (Álex Fernández).

Temporada 2024/25 (Segunda División): Cádiz, 0 - Zaragoza, 4