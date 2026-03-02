La peña Mahareta critica la gestión deportiva del Cádiz CF

La peña cadista Mahareta se ha pronunciado desde su cuenta en redes sociales para manifestar su crítica con la gestión deportiva del Cádiz CF y exige a los dirigentes que adopten medidas urgentes. El comunicado de la peña es el siguiente:

Queremos mostrar públicamente nuestra profunda disconformidad con la directiva de nuestro club y concretamente con la gestión deportiva de la entidad.

El futuro es aterrador: miramos más a los puestos de descenso que a la zona media de la tabla, algo impropio para un club que hace dos años competía en la máxima categoría.

Señalamos explícitamente a la directiva por su error en la planificación deportiva. No se han cubierto las necesidades que la plantilla requería y hoy estamos pagando esa inacción. Tras el mercado de invierno el equipo ha quedado claramente más debilitado. Se ha dejado la parcela deportiva en manos de personas con escasa experiencia años consecutivos y los resultados no pueden ser peores, ni el panorama más desolador.

Exigimos responsabilidad, autocrítica y medidas urgentes antes de que sea demasiado tarde. El escudo del club merece un respeto por encima de cualquier negocio.