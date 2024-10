La peligrosa deriva del Cádiz CF: nadie sabe a lo que juega

Decía esta semana Iván Alejo, días antes de la visita a El Alcoraz en la octava jornada de Liga, que el Cádiz CF es el Real Madrid o el Barcelona de Segunda División. Quizás se pasó de frenada el extremo a tenor de la triste realidad que se impone con toda su crudeza. Para cualquiera de los dos gigantes del fútbol español, perder dos partidos seguidos es un drama que activa todas las alarmas. Si el Cádiz CF es el grande de la categoría de plata, a día de hoy anda muy lejos de demostrarlo mientras cae por el sumidero de una crisis que golpea a su puerta. La derrota (3-1) en el campo del Huesca, unida a la anterior como local frente al Eldense (1-2), termina de meter al equipo en una deriva preocupante.

El conjunto amarillo se movía entre ganar dos encuentros de manera consecutiva o perderlos. Lo primero, que aún no ha sucedido, le habría dado un impulso (dilapidó dos oportunidades en casa tras las victorias en Castellón y Cartagena). Lo que sí ha pasado es lo segundo con el consiguiente bajón y además con sensaciones del todo inquietantes.

La cuestión no es sólo perder, sino la forma de hacerlo. El rasgo distintivo del Cádiz CF a comienzos del mes de octubre es de equipo poco trabajado al contrario que sus adversarios. El Huesca y el Eldense tuvieron las ideas muy claras. ¿A qué juega el conjunto de Paco López? Es difícil explicarlo. Defiende rematadamente mal (demasiadas concesiones atrás) y su vocación ofensiva se difumina cuando se estrella contra la muralla del contrincante. No hay equilibrio entre las líneas, no hay fluidez en el juego ni un bloque compacto capaz de dominar las dos facetas fundamentales que son la defensa y el ataque. Falla la doble vía, la colectiva y la individual. Los futbolistas llamados a marcar diferencias no aparecen.

Las cifras hablan por sí solas. El Cádiz CF ha sumado sólo 9 puntos de 24. Es decir, se ha dejado en el camino casi un tercio de los que ha disputado. El recorrido es inverso al que había planeado. O empieza a emitir señales de vida o corre peligro de quedarse atrás y sufrir la condena de tener que pelear por eludir el descenso a Primera Federación, un objetivo que para un recién descendido sería sinónimo de fracaso.

La entidad cadista tiene con diferencia el límite salarial más alto de Segunda (casi 19 millones de euros) y cuenta con la plantilla con el tercer valor de mercado más elevado (superada por el Almería y el Granada, según Transfermarkt). Todo ese supuesto potencial no se corresponde con una trayectoria errática que aún está a tiempo de corregir.

Son ocho jornadas y casi dos meses de competición los que han transcurrido con un equipo que ha ofrecido muy poco de lo que se espera de él.