Parar al Cádiz CF... y a Suso: el doble objetivo del Málaga

Víctor García, lateral izquierdo del Málaga CF, compareció ante los medios este miércoles en la previa del encuentro que enfrenta al conjunto blanquiazul y al Cádiz CF el próximo domingo en La Rosaleda. El cuadro de Sergio Pellicer se ha visto afectado en las primeras jornadas de liga por las lesiones. Primero fue Luismi, le siguió Álex Pastor, también Carlos Puga, Dani Sánchez fue baja ante el Huesca, al igual que Izan Merino, que todo apunta a que lo será también ante el Cádiz CF... El lateral catalán fue claro: ‘"No cambia nada que un compañero caiga lesionado porque es el día a día de los clubes. Hay que normalizarlas, no hacer dramas. Los que más sufren son los que no pueden participar’’. ‘‘Afrontaremos el partido al igual que cada semana, la idea no cambia. Desde el primer minuto tenemos que ir a por los tres puntos. Se tiene que ver a un equipo junto", añadió.

Además, valoró el encuentro de este fin de semana ante el Cádiz CF y Suso, el futbolista que partirá por banda derecha y al que tendrá que cubrir Víctor: "El que juegue en esa posición estará a un nivel alto para cubrir a Suso o al que esté. El Cádiz es un gran equipo. Esperemos que le cueste muchísimo aquí en La Rosaleda, con nuestra gente. Estoy seguro de que nos llevaremos los tres puntos".

Víctor García también hizo un balance de la derrota en Huesca: "Duele mucho perder en la última jugada. También hay una acción en la que el árbitro puede pitar falta y no ocurre nada. Se podría haber hecho muchas cosas. A toro pasado. Hay que aprender y que no ocurra más. Pero se vio a un Málaga que en la segunda parte pudo llevarse los tres puntos en un campo complicado".

Hubo dos Málaga sobre el verde de El Alcoraz el pasado sábado, uno en el que la defensa blanquiazul estuvo más en campo propio (en la primera mitad) y otro en el que los laterales subieron más al ataque (segunda parte): ‘"Siempre hay cambios tácticos en los entretiempos. En la primera parte no nos encontramos cómodos buscando el balón. En otras circunstancias se nos habría visto más arriba. Al final el campo del Huesca es complicado, nos apretaron muchísimo y fue por eso’’. Se opina que el Málaga CF no fue a por la victoria: ‘‘Lo primero de todo es que hay que respetar las opiniones. Es verdad que no nos salió la primera mejor parte de la temporada. No estábamos acertados, no es que no fuéramos a por los tres puntos. Eso hace que se piense que no se está yendo a por el partido. Pero la idea principal era ganar en Huesca. En la segunda parte se dio un paso adelante, pero porque nos salieron las cosas’".