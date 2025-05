El papel del presidente del Cádiz CF en la llegada de Álvaro Cervera al Tenerife

Cádiz/El Cádiz CF recorre las últimas semanas de una temporada 2024-25 que no ha sido presicamente buena, metido en la lucha por la permanencia y alejado de la misión de la contienda por el ascenso pese a haber militado los cuatro años anteriores en la división más alta del fútbol español. Su siguiente compromiso es ante el Almería el viernes 9 de mayo.

La mala trayectoria del conjunto amarillo deparó un relevo en el banquillo el pasado mes de diciembre cuando salió Paco López y aterrizó Gaizka Garitano. El Cádiz CF fue uno de los numerosos equipos que cambió de entrenador durante la campaña. Uno de ellos, el Tenerife. La deriva del cuadro chicharrero fue negativa desde el principio y lleva tres entrenadores este curso: primero Óscar Cano, después Pepe Mel y desde el pasado mes de enero Álvaro Cervera.

El actual técnico abrió se segunda etapa en el equipo canario aunque no pudo impedir un descenso que podría ser matemático este mismo fin de semana en la 39ª jornada de LaLiga Hypermotion.

Cervera está considerado como el mejor entrenador de la historia del Cádiz CF, al que dirigió desde abril de 2016 hasta enero de 2022 y al que llevó de Segunda B a Primera. El técnico recaló en la entidad cadista de la mano de su presidente, Manuel Vizcaíno La relación entre ambos fue complicada y no acabó precisamente bien.

El presidente del club insular, José Daniel Díaz, contó hace unos días la Cadena Ser de Tenerife que cuando la directiva se planteó la posibilidad de abordar la contratación de Cervera, entró en contacto con el máximo mandatario cadista para buscar una referencia.

"Tenemos a un gran entrenador, con una gran capacidad de gestión de equipo, algo que es muy difícil en el mundo del fútbol. Así me lo traslado la presidencia del Cádiz CF", explicó Díaz mientras expuso que le dijeron desde el club del Nuevo Mirandilla. "Me dijeron que no lo dejes escapar, que tienes a uno de los mejores entrenadores que he visto en mi vida, si no el mejor". El mandatario cadista le dijo que "las diferencias que hayamos tenido al final no tienen nada que ver, me quedo con lo bueno y lo bueno es que con nosotros fue un excelente entrenador y además tiene capacidad que va más allá de la gestión de equipo o de su capacidad de la gestión de un partido o la gestión deportiva. Además de la autoridad formal que tiene como entrenador, tiene una autoridad moral que va más allá del campo".

Esas referencias desde el Cádiz CF influyeron y Cervera no sólo se hizo cargo de la plantilla del Tenerife sino que además ha renovado con el objetivo de devolver al cuadro chicharrero a Segunda División la próxima temporada 2025-26.