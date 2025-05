El entrenador del Cádiz CF, sin tapujos: "No estamos contentos"

En la aparición del entrenador del Cádiz CF en la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal, otros temas tomaron protagonismo al margen de lo que se juega el conjunto amarillo en el césped para cerrar el objetivo de la permanencia. Un camino obligado por la mala temporada que dejó al equipo sin opciones de pelear por el retorno a Primera y que es la realidad a la que se enfrenta Gaizka Garitano.

"Ahora estamos a nueve puntos del descenso y lo cogimos en este. Es lógico la exigencia que hay aquí y no estamos contentos. Si esperábamos estar a estas alturas así, todos lo hubiéramos firmado. Es cierto que no hemos podido sostener la racha tan buena que tuvimos al principio. Hubiéramos tenido que hacer puntos de los dos primeros, de ascenso directo para acercarnos arriba y no hemos sido capaces”.

De nuevo fue algo esquivo con hablar de lo que puede estar por llegar cuando tiene todavía la campaña 2024/25 abierta. "Me estáis preguntando siempre cosas de la temporada que viene y se está perdiendo entre todos lo de esta temporada. Estoy volcado en esta. Me preocupa este año y el día a día. Queremos dar una imagen más competitiva que la de la semana pasada. No voy a hablar de la temporada que viene, no voy a contestar a nada. No quiero despistes en los días que quedan. Aún quedan días importantes de competición, para mí, por lo menos. Quiero que para todo el mundo lo sea”.

Al técnico del Cádiz CF se le cuestionó por la suplencia que viene sufriendo en las últimas fechas Víctor Chust. "Todos los futbolistas están disponibles y los veo todos los días en el trabajo. Valoro el rendimiento de todos y de ahí en adelante intento hacer el mejor once posibles. Hacemos el análisis del estado físico y tenemos gente para variar ahí. Intentamos coger la mejor pareja posible”, aclaraba Garitano para justificar sus decisiones.

La respuesta de la afición ante un desencanto tan grande como el de esta campaña. "La gente siempre nos ha apoyado en casa porque es verdad que estamos teniendo dificultades. No tenemos que pedir a la afición que dé al equipo. Es al revés. La corriente debe ser desde dentro hacia fuera. Ser competitivos y jugar bien. La gente debe ver desde fuera que el equipo da el nivel. El segundo tiempo que hicimos en Córdoba noté a la gente de Cádiz cuando le dimos en el campo".