El papel del Cádiz CF en la destitución del primer técnico de Segunda

Un rival del Cádiz CF ya se ha cargado a su técnico, por lo que se produce la primera destitución en Segunda División. El equipo amarillo tiene mucho que ver en la decisión del Castellón, que es el equipo que ha tomado la decisión de cortar por lo sano después de cinco jornadas.

Pablo Hernández, ex internacional absoluto con España y ex jugador entre otros del Valencia, el Cádiz CF y el Leeds, se estrena como entrenador en el fútbol profesional en el banquillo del Castellón, club en el que se formó como jugador, del que llegó a ser accionista de referencia y cuyo primer equipo dirigirá ahora de forma interina tras la destitución de Johan Plat.

Pablo Hernández se estrenó como entrenador la pasada temporada y condujo al filial 'orellut' de Tercera Federación a Segunda Federación como campeón. Esta campaña, había empezado con una victoria y una derrota su andadura en la cuarta división.

El Castellón confirmó este martes la destitución de Plat como máximo responsable del primer equipo, y explicó que se hará cargo del banquillo albinegro "de manera interina" Pablo Hernández, con lo que podría ser el máximo responsable de cara al partido del sábado ante la Cultural Leonesa.

Como futbolista, Pablo Hernández se formó en las categorías inferiores del Castellón y jugó en el Onda, Valencia, Cádiz CF, Getafe, Swansea, Al-Arabi, Al-Nasr, Rayo Vallecano y Leeds United, para colgar las botas en 2024 en el conjunto de Castalia. De amarillo, estuvo la segunda mitad de la campaña 2006/07 en Segunda A cedido por el Valencia. Jugó 22 encuentros y anotó cuatro goles; dejó una gran imagen.

El 20 de junio de 2009, el futbolista castellonense se estrenó como internacional absoluto en un partido ante Sudáfrica, que organizaba la Copa Confederaciones. Unos meses después, en noviembre, marcó su primer tanto con España en un 1-5 ante Austria.

Antes de retirarse, Hernández ya formó parte del club 'orellut' como accionista, al formar parte de 'Capital Albinegro'. Esta sociedad se hizo cargo del Castellón en junio de 2017 junto a otro ex futbolista del Valencia y del equipo albinegro como Ángel Dealbert. En 2022, con Vicente Montesinos como accionista de referencia, 'Capital Albinegro' vendió su participación a Bob Voulgaris, actual dirigente del club.