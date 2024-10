Paco López: un intenso trabajo psicológico y técnico que no da resultado en el Cádiz CF

Paco López sabe que pasan las jornadas y el Cádiz CF no acaba por alcanzar el nivel que se espera, el de un aspirante al ascenso que procede de Primera y que está más cerca de Primera Federación que de la élite.

Hay problemas en el césped, muchos e importantes, y también en el aspecto mental. Al menos es lo que se desprende de las manifestaciones del técnico. "Hay que conocer antes a la persona que al jugador de fútbol. Cuando uno está bloqueado puede dar la sensación de apatía, pero no es la realidad. Hasta que no le demos la vuelta en cuanto a resultados y ganemos en confianza, va a costar", manifestaba este martes en la tertulia de Radio Cádiz.

El preparador del Cádiz CF avanzaba en un aspecto que se ha comentado en otras ocasiones. "Algunos jugadores individualmente tienen psicólogo y vemos si puede venir alguien que nos pueda ayudar. Estamos en ello porque igual que trabajamos la física y la táctica, el aspecto mental cada día es más importante", declaraba con la puerta abierta al refuerzo de profesionales en esta parcela para que se pongan manos a la obra en el vestuario.

Paco López lleva algunas semanas incidiendo en la complejidad de lo que fue la pretemporada, un asunto que de nuevo sacó a relucir este martes. "Ha sido un verano difícil porque el equipo está muy tocado a nivel mental. Superar eso no es fácil. Llega el primer partido y pierdes como pierdes. Estaba tocado también el entorno, noté un ambiente de destrucción. El vestuario estaba tocadísimo y no me esperaba tanto".

El trabajo como responsable del Cádiz CF está resultado complejo y si los resultados no acompañan, todo se complica más. "El primer objetivo era lograr la cohesión de grupo. Cuando vienes de un descenso, todo se resiente. No quiere decir que estén desunidos, aunque eso había que recuperarlo. Y esto no es una excusa porque tenemos nivel para haber dado mucho más".