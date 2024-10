Paco López: "Tenemos unas ganas tremendas de dar una alegría a la afición"

Rueda de prensa de Paco López, entrenador del Cádiz CF, en la previa del encuentro de este domingo en el estadio Nuevo Mirandilla contra el Racing de Santander, el domingo 20 de octubre a las dos de la tarde.

Soluciones a la cifra de goles en contra. "Todo lo que sea buscar ese equilibrio es bueno. Si restamos los cuatro de la primera jornada -contra el Zaragoza- es otra cosa. Yo ese partido apenas lo analizo por diversas circunstancias. En todo esto no hay un patrón que se repita. Se trata de encontrar el equilibrio en todos los sentidos. El otro día, después del análisis, creo que el equipo hizo más cosas buenas que malas para ganar. Mi misión como entrenador es que el grupo siga creyendo y que el grupo mejore. Vamos a seguir insistiendo".

Llega el Racing de Santander, un líder exigente. "Puede servir de motivación. Nos enfrentamos al que hasta ahora es el mejor equipo de la Liga. Y no sólo eso, la forma de jugar es buena y le sale todo. Cuando estás así, tienes más confianza, menos miedo y más atrevimiento. Pero ahí estamos nosotros para poner el foco en el tema y sabemos que la solución está en nosotros mismos".

Más continuidad a determinadas acciones y fases del encuentro. "Es cierto que hay que dar esa continuidad, pero hay un rival que también juega. Tras el 2-1, el equipo tuvo el 3-1 y hubiera matado el partido. No lo hicimos y el estar un gol por detrás nos pudo. Pero creo que el equipo con balón hizo mejores cosas de las que estamos haciendo hasta ahora. Aquí lo único que se premia es ganar. Y tengo una frase: 'menos decir y más hacer'. Se premia ganar y vamos a tratar de ganar", recalcaba.

Uno de los problemas del Cádiz CF: el degaste mayor de los futbolistas al no tener el balón. "Cada caso es diferente. Hay un desgaste defensivo, y sabemos que todos no están. Carlos no está para ese ritmo. Chris venía de un proceso vírico y Brian se pega una paliza a correr. Y Ontiveros destaca por otra faceta que no es el físico. Por eso digo que cada caso es muy particular. Pidieron los cambios todos los jugadores. Es una realidad que el desgaste mental hace mella en lo físico".

¿Puede ser el domingo un punto de inflexión? "Lo necesitamos todos. Tenemos unas ganas tremendas de dar una alegría a la afición, pero queremos que eso no genere una ansiedad y que se juegue sin pensar. Vamos a agarrarnos a hacerlo con la máxima confiaza para ganar. Tenemos que poner el foco en el trabajo, en hacerlo bien. El grupo sabe que puede ganar a cualquier equipo como demostró en Castellón y en Cartagena".

Las ocasiones falladas contra el Málaga, ¿ansiedad, nerviosismo...? "Más que nerviosismo, noto algo que es difícil de gestionar. Se da un paso atrás. Y con gente rápida la idea era matar el partido al espacio. Los miedos son el peor consejero para jugar un partido de fútbol sean los minutos que sean. Pero hay que estar dentro y controlar esto no es fácil", finalizaba Paco López.