Paco López cuenta qué le falta al Cádiz CF tras la derrota ante el Eldense

El entrenador del Cádiz CF, Paco López, que por segundo partido consecutivo no pudo seguir las evoluciones de sus jugadores desde el banquillo por sanción federativa, compareció en rueda de prensa tras la derrota (1-2) cosechada contra el Eldense, la segunda de la temporada. La cara del técnico lo decía todo tras no sólo no alcanzar el doble objetivo de ganar por fin en casa y encadenar dos triunfos seguidos, sino caer contra todo pronóstico ante un rival en teoría inferior.

Valoración. “Ha sido un primer tiempo muy malo por nuestra parte, que lo repetimos de nuevo, a pesar de unos primeros diez minutos aceptables. Cuando pasan los minutos y empiezas a estar incómodo, y encima te marcan gol, pues cambia absolutamente todo. Lo que hemos trabajado durante la semana no lo he visto en ningún momento. Poco a poco te vas contangiando de la negatividad, de la pausa del juego... Varios factores empiezan a correr y van aumentando en nuestra contra. En la segunda parte, en cambio, nos hemos encontrado mucho mejor, pero cuando mejor estábamos, viene la jugada del penalti. Otro partido tipo Tenerife”.

Optimista. “La competición no para y no podemos lamentarnos ni poner excusas. Me gustaría tener la mejor versión del equipo cuanto antes porque esto va avanzando cada semana”.

Mal como local. “No es fácil encontrar explicaciones lógicas, porque tratamos de trabajar el aspecto emocional. No se le puede decir absolutamente nada a la afición, que una vez más que ha venido predispuesta a animar. Nos está costando mucho cuando tenemos que llevar el control durante muchos minutos con equipos que se sitúan en bloque medio-bajo. Nos está faltando fútbol y paciencia. Y sobre todo, ponerte por delante en el marcador. Tenemos que ser mucho más contundentes en las jugadas que tenemos”.

Lesión de Fede San Emeterio. “Parece ser que no es nada importante ni grave, pero tendrán que hacerle pruebas”.

Estreno de Carlos Fernández. “Lo que pretendíamos con Carlos era que se moviera con balón en esa zona intermedia y que se encontrara con minutos, que es fundamental”.