Pacheta: "El Cádiz hace un juego sencillo, que es lo más complicado en la vida"

José Rojo 'Pacheta' estaba feliz por el triunfo del Granada. "Ganamos y tuvimos suerte, con los palos sobre todo, no hay más; no fuimos mejores que el rival, como otros días que no ganamos y lo merecimos, porque esta vez nos sometió en muchos momentos. Se me había olvidado la sensación de ganar, y es placentera. Nos sonrieron los momentos del partido, como el penalti que tanto daño hizo al Cádiz tras empatar, y sueles ganar cuando eso pasa", apuntaba como primera reflexión.

Manejo del derbi andaluz. "La gente se irá más satisfecha por el resultado que por el juego, porque no estuvimos fluidos con balón, pero fuimos prácticos y estuvimos bien en las áreas. No era fácil venir aquí con la ansiedad que sentimos por jugar bien y no ganar, y me voy contento proque interpretamos bien ciertos momentos del partido. Me gusta más otro tipo de juego, pero aún más ganar. Se nos puso de cara pese a que nos aculasen porque tienen buenos futbolistas. El Cádiz hace un juego sencillo, que es lo más complicado en la vida, y somete con virtudes que tiene muy claras".

Un antes y un después en la Liga haber ganado al Cádiz CF. "Espero que sea un punto de inflexión, pero no soy futurólogo; no tengo ninguna duda de cómo nos va a sentar esta victoria después de tantos partidos sin ganar, y lo hicimos en un campo difícil. Es una victoria de nivel que tiene que impulsarnos; poco a poco".

Y admitió que reprochó un gesto a Oscar Naasei tras ser sustituido: "No me gusta que mis jugadores hagan nada hacia el público, y él es muy buen tipo, pero también jovencito y tengo que enseñarle".