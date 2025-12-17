Pablo Hernández, el ex amarillo que amenaza al Cádiz CF

El Castellón que tanto está sorprendiendo en los últimos meses de competición hasta encaramarse a la zona de play-off de ascenso y que este próximo domingo visitará el Nuevo Mirandilla, viene de la mano de un viejo conocido del Cádiz CF. Un entrenador en fase inicial que hace 18 años sorprendió como jugador vestido de amarillo.

Pablo Hernández, que fue internacional con España y futbolista del Castellón hasta su retirada en 2023, dejaba ese año el fútbol en activo y pasaba a formar parte del organigrama institucional del club de su ciudad.

Pablo que llegó a jugar y a marcar con la selección española, era un medio de clara vocación ofensiva. Decidió colgar las botas a los 38 años de edad tras su paso por clubes como Castellón, Valencia, Getafe, Leeds United, Swansea, Cádiz CF o Rayo Vallecano, entre otros, jugando más de 600 partidos y anotando más de un centenar de goles.

¿Cómo fue su paso por el conjunto amarillo? Pablo Hernández jugó en el Cádiz CF la segunda parte de la temporada 2006-07 en Segunda División cedido por el Valencia tras destacar en el filial del club de Mestalla. Llegó con casi 22 años y dejó una gran imagen. Jose González fue el entrenador que tuvo en el conjunto amarillo y el que supo explotar sus cualidades.

Pablo Hernández aprovechó al máximo su estancia como cadista. Jugó 22 encuentros -20 como titular- y marcó cuatro goles. Destacó por su habilidad con el balón, su capacidad de desborde y su buen golpeo. Además de marcar goles fue un asistente importante para los compañeros.

Su buen papel en el equipo amarillo le abrió las puertas de Primera División al año siguiente en el Getafe y fue en el curso 2008-09 cuando inició un periodo de cuatro campañas seguidas en el primer equipo del Valencia, ya asentado en la élite.

Una vez que se retiró, empezó un nuevo camino en el equipo de su tierra. "Lo hago en un lugar único, mi club, el club de mi ciudad, el club al que llevo en mi corazón", dijo en la carta en la que anunciaba su retirada. De hecho, Pablo Hernández continuó como embajador y asesor del Castellón, al que agradeció que le diera "la oportunidad de seguir vinculado desde otra perspectiva, pero con la misma ilusión".

En su aún corta etapa en los banquillos, Pablo Hernández logró la campaña pasada un histórico ascenso a Segunda Federación con el Castellón B, lo que ahora ha estado muy presente cuando se le dio la oportunidad, de forma interina, de hacerse cargo del primer equipo, donde se ha ganado con creces seguir adelante en el cargo. A la espera de visitar al Cádiz CF, los resultados no dejan duda.

Un equipo ganador, vistoso, valiente para plantar cara a todo tipo de rivales, con capacidad para remontar y para hacer goles. Es el sello del nuevo Castellón que hace soñar a su masa social con tiempos ya muy lejanos del equipo en la elite.