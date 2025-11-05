La opción de un nuevo estadio para un rival del Cádiz CF

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), calificó el miércoles 5 de noviembre como una "proeza" la situación del equipo ceutí en LaLiga Hypermotion, donde ocupa las posiciones intermedias de la clasificación tras haber sumado 18 puntos en las 12 primeras jornadas del campeonato. El equipo blanco visitó al Cádiz CF en el séptimo capítulo en un choque resuelto con empate sin goles.

El Ceuata acaba de ascender y dibuja una gran trayectoria. Ocupa la décimo posición con 18 puntos, a sólo dos de la zona de 'play-off'. Vivas señaló que, en caso de que el equipo se consolide en la categoría o ascienda, habría que pensar en "ir construyendo" un nuevo estadio.

Así se pronunció el presidente ceutí en una comparecencia de prensa en la que ha valorado la trayectoria del Ceuta en la Liga Hypermotion,

"Mantenerse en esta categoría es una verdadera proeza porque estamos compitiendo con gigantes que han estado en Primera División, pero en caso de que el equipo se consolide o ascienda a Primera habrá que pensar en la construcción de un nuevo estadio", ha afirmado.

El estadio Alfonso Murube, reformado el pasado verano para atender las exigencias de LaLiga para competir en Segunda, cuenta con una capacidad de unos 5.600 espectadores. Durante las obras, se bajaró la posibilidad de que jugase sus primeros partidos en el Nuevo Mirandilla si los trabajos se prolongaban más allá del inicio de la temporada.

El presidente ceutí destacóo que el equipo cuenta "con todo" su "apoyo porque son unos héroes y es muy difícil lo que está haciendo", en alusión a la trayectoria del equipo entrenado por José Juan Romero. En la plantilla hay cuatro futbolista con pasado cadista: Manu Vallejo, José Joaquín Matos, Yann Bodiger y Manu Sánchez.

"El Ceuta nos convoca a todos en el estadio Alfonso Murube y eso es algo imponente e impresionante ya que el club ha demostrado que tiene un gran poder para transmitir la imagen de la ciudad en el exterior", indicó el presidente de la ciudad autónoma.

Juan Jesús Vivas también valoró el trato que se dispensa en la ciudad a las aficiones visitantes que acuden al campo ceutí para la celebración de los encuentros del campeonato.