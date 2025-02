Ontiveros cuenta cómo se siente en el Cádiz CF, marca el objetivo de la temporada y habla de su futuro

Javier Ontiveros contó cómo está siendo su primera temporada en el Cádiz CF en declaraciones al programa ‘El Pelotazo’ de Canal Sur Radio la noche del pasado jueves 6 de febrero.

El futbolista no pudo ser más claro. “Desde el primer día todos me transmitieron confianza. Estoy súper feliz, hacía tiempo que no lo estaban tan feliz. Estoy rodeado de mi gente, también cerca de Marbella, necesitaba estar en mi ambiente, en Andalucía”.

“El año pasado ya me encontré bien en Villarreal porque hice muchos partidos, pero este año he dato un saltito más”, aseguró el atacante, máximo goleador del conjunto amarillo con diez dianas (nueve en la Liga y una en la Copa del Rey). No se fijo un número de tantos. “Lo importante es ir ganando y luchar por lo que queremos todos los cadistas”.

Contó su conversación con Vizcaíno para formalizar su llegada al Cádiz CF. “Buscaba un proyecto de ambición, ser fuerte en la categoría y Manolo transmite confianza, y donde uno es querido tenía que venir”.

Preguntado si ha cometido errores y cambiaría algo de su carrera como jugador, Ontiveros afirmó que “todo el mundo comete errores”, pero que “lo importante es levantarte y con eso vas madurando. Es bueno sentirse importante, este año he dado un paso grande hacia delante y lo mejor está por llegar”.

Ontiveros no se conforma con la permanencia y quiere más. “Por supuesto, aunque hay que ir partido a partido como estamos haciendo. Hay plantel, hay un equipazo. El equipo ha entendido lo que ha plentado el míster y va para arriba, llevamos siete partidos sin conocer la derrota”.

El atacante explicó los problemas que ha tenido el Cádiz CF en la primera vuelta, relacionados con la adaptación a la categoría de plata: “Hasta que no te das cuenta te pintan la cara como el Zaragoza (en la primera jornada. Ya sabemos lo que hay y vamos a dar nuestra mejor versión”.

Ontiveros se siente cómodo en el Cádiz CF: “Estoy muy feliz, con mi familia cerquita”. De cara a la temporada que viene, “las cosas van y vienen, no se sabe lo que puede, pero de aquí no me mueve nadie”.

El malagueño tuvo palabras para el anterior técnico. “Paco López hizo un buen trabajo, estoy aquí gracias a él. Al equipo le ha costado entender la categoría”.