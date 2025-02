Luis Alberto quiso volver al fútbol español hace tres años pero el Cádiz CF no fue una opción

Luis Alberto Romero Alconchel, conocido en el mundo del fútbol como Luis Alberto, manifestó en varias ocasiones su deseo de jugar en el Cádiz CF aunque nunca se hizo realidad y no tiene pinta que vaya a suceder al menos a corto plazo. Tiene contrato con su actual equipo hasta el 30 de junio de 2027.

A sus 32 años, el medio de corte ofensivo milita en el Al-Duhail SC de Qatar, al que recaló en verano de 2024 tras finalizar una larga estancia en la Lazio. Cuando formaba parte del conjunto italiano y el Cádiz CF estaba en Primera División, lanzó más de un guiño pero no dejó dejó de ser un coqueteo sin más.

Gaditano de San José del Valle, siempre le han tirado las raíces aunque su equipo de alma es el Sevilla. Fue captado para la cantera del club de Nervión y llegó hasta el primer equipo aunque no se consolidó y tras una campaña cedido en el filial del Barcelona fue traspasado al Liverpool. Tras una temporada en el conjunto a Anfield, jugó cedido un año en el Málaga y otro en el Deportivo de La Coruña antes de su traspaso al Lazio. En el cuadro italiano vivió los mejores años de su carrera.

Luis Alberto mostraba su deseo de jugar algún día en el Cádiz CF pero cuando intentó volver al fútbol español enntre 2021 y 2022 se ofreció al Sevilla. El futbolista explicó en medios oficiales del equipo de Nervión que "hubo ocasión de volver. Yo puse todo de mi parte. Pero al final se rompió, o lo rompieron, y no se pudo hacer. Es verdad que hubo un año que yo estaba loco por volver al Sevilla".

Contó el gaditano que "se estaba hablando más con nosotros e intentando darle vuelta para ver cómo se podía hacer, pero al final ficharon a otro y me dejaron a mí fuera. Al final yo tampoco decido a quién puedo firmar y a quién no puedo firmar. Estaba en la mano de otro y se dio así”.

Tras aquella vuelta al Sevilla que no se dio, Luis Alberto continuó dos temporadas más en la Lazio: “Todo pasa por algo y cuando no se dio el fichaje cerré esa página. Dije que ya no iba a intentar más volver y creo que es mejor así”.