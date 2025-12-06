Oleada de críticas a un rival del Cádiz CF

Aridane Hernández está en la convocatoria de la Unión Deportiva Almería para el encuentro de este sábado, a las 14:00 horas, frente al FC Andorra en el Nou Estadi de la FAF de Encamp. Un duelo correspondiente a la decimoséptima jornada de LaLiga Hypermotion. El central canario, ex del Cádiz CF, a pesar del grave incidente que cometió la pasada madrugada, es uno de los 24 futbolistas citados para viajar hasta el Principado.

Una controvertida decisión que ha provocado una oleada de críticas por parte de los aficionados rojiblancos al conocer que el defensa formará parte de la expedición del equipo. Por su parte, el club no ha anunciado ningún tipo de comunicación al respecto, pero ha dejado de seguir al futbolista en sus redes sociales.

La masa social del equipo no entiende que no se produzca una sanción sobre el zaguero a tenor de la gravedad de los hechos acaecidos en la madrugada del jueves pasado.

Cabe recordar que Aridane Hernández está siendo el protagonista de la actualidad deportiva de la Unión Deportiva Almería en las últimas horas. El futbolista canario de 36 años, ex del Cádiz CF, sufrió un aparatoso incidente vial. Sobre las 4:00 horas, el defensa del conjunto rojiblanco estrelló su vehículo particular, un Posche Cayenne negro, con tres coches que se encontraban en la calle y, a la entrada del parking, causó otros desperfectos.

La policía se personó en el lugar de los hechos y el jugador dio positivo en el control de alcoholemia. Aridane Hernández fue arrestado por las autoridades y, tras varias horas detenido, ha sido puesto en libertad provisional a la espera de un juicio rápido.