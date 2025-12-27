Los números hablan mejor que las sensaciones del Cádiz CF en 2025

El año 2025 deja mejores registros que sensaciones en el Cádiz CF, a tenor de los datos que aparecen en la cuenta X de StatsSegunda -especializada en estadísticas en el fútbol profesional español-, en los que el equipo amarillo sale muy bien parado en algunos apartados. Todo ello a pesar de una primera mitad de año en la que no fue capaz de meter la cabeza en fase de ascenso, mientras que en la segunda mitad llega al parón en play-off pero con una falta de regularidad evidente que le ha hecho competir en una montaña rusa.

Desde la sexta posición actual, el Cádiz CF deja en el camino aspectos a tener muy en cuenta. Por ejemplo, y por empezar por uno muy llamativo, el conjunto gaditano es el que más veces ha dejado su portería a cero en 2025 contando en este estudio las dos primeras categorías del fútbol español. Y es que, del mismo modo, es el equipo que ha ganado más partidos en Segunda División en 2025 (17), empatado en este registro con el Almería y por detrás del Racing de Santander (20).

También destaca por ser el segundo equipo de la categoría de plata que más puntos llevó a su casillero entre la segunda parte de la campaña 2024/25 y la primera mitad de la 2025/26. Mientras que dentro de ese segundo bloque del año, es el vicelíder de una hipotética clasificación de equipos que memos minutos han ido perdiendo. Además se trata del tercer equipo con mejor media de puntos en 2025.

La comparativa del Cádiz CF pone igualmente de relieve que es el equipo de la categoría de plata con mejor diferencia de puntos respecto a la temporada anterior (+9), tal y como recoge StatsSegunda.

Otro registro significativo muestra que el Cádiz CF es el primer equipo que en menos partidos comenzó perdiendo en lo que va de la presente campaña. Y mirando lo más reciente, cabe indicar que empatado en la segunda plaza con el Castellón (6) y Málaga (6), el cuadro de Gaizka Garitano es el segundo equipo que más goles ha anotado en este último mes del año en el que termina en los puestos de privilegio.