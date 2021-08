El 'nuevo fútbol' tiene una cita en el Mirandilla

La periodista gaditana Sandra Golpe presenta el evento

La presentadora de esta edición será la periodista gaditana Sandra Golpe, directora y presentadora de la edición de la tres de la tarde Antena 3 Noticias. Será un acto conjunto de presentación y recepción a los equipos participantes, que se celebrará este miércoles (12:00 horas) en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz. Sandra Golpe reaccionó con enorme alegría después del anuncio oficial de que será la presentadora. “¡¡¡¡No hay mayor honor para una gaditana!!!! Pregonera del Carranza femenino”, expresó a través de su twitter. En palabras a Onda Deportiva, Sandra Golpe dijo lo siguiente: “Yo me lo tomo como un reconocimiento de mi tierra, de un club tan prestigiosísimo como es el Cádiz, que es para mí lo más grande. Para mí tiene muchísimo más significado que una Antena de Oro que haya podido ganar o que un premio Iris de la televisión. Espero que tenga un poquito de sentimentalismo, siendo consciente de que no estamos en un carnaval, que es una presentación sin más, pero yo me lo tomo con mucho cariño y mucha responsabilidad. Voy a tener enfrente a mis padres, a mi familia, o sea que espero no llorar mucho”. Y ha sentenciado que “para mí es un momento muy importante, lo más grande”.