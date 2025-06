El nuevo destino del ex portero del Cádiz CF Alberto Cifuentes

Cádiz/Alberto Cifuentes cumplió su sueño de jugar en Primera División justo en los dos últimos partidos de su larga carrera como futbolista en la que acumuló más de 600 encuentros (los últimos 209 con el conjunto amarillo). El portero fue uno de aquellos jugadores del Cádiz CF que hicieron el camino desde Segunda B hasta la élite de la mano de Álvaro Cervera hasta que la llegada de Jeremías Conan Ledesma y le situó en la realidad. Le dio tiempo a participar en dos encuentros tras el ascenso a Primera antes de colgar los guantes.

Una vez retirado, el ya ex portero no tardó mucho tiempo en iniciar su carrera como entrenador. Esa misma temporada 2020-21 pasó de jugar dos partidos oficiales a, unos meses más tarde, hacerse cargo del banquillo del Cádiz B (ahora Mirandilla). Tras cuatro cursos en el filial, abandonó la entidad cadista después de una estancia de casi una década (entre jugador y técnico) y su siguiente destino fue el Villanovense en Segunda Federación en el ejercicio 2024-25. El cuadro extremeño no logró evitar el descenso tras caer en la eliminatoria por la permanencia. Se fue a Tercera junto con la Balona, el Cádiz Mirandilla, el San Fernando. el Recreativo Granada y el Don Benito.

Alberto Cifuentes (46 años) ya tiene nuevo equipo para la campaña 2025-26. Firma un año por el Melilla, que forma parte de Segunda Federación (ocupó la undécima posición del grupo 5 en la temporada recien finalizada). Con él llegan al cuerpo técnico Edu Jurado (segundo entrenador), Raúl de la Vega (entrenador de porteros) y Manuel Ángel Bejarano (preparador físico).