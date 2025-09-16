La novedosa fecha para el Cádiz CF-Burgos

LaLiga ha dado a conocer una nueva fecha para los equipos de Segunda División. La cita corresponde a la décima jornada, en la que el Cádiz CF jugará como local por segunda semana consecutiva. El rival que le corresponde es el Burgos.

El choque, fijado para el tramo final del mes de octubre, cuenta con un día y un horario novedosos para el Cádiz CF en la presente campaña, ya que se disputará el lunes 20 de octubre a partir de las 20:30 horas. Será la primera vez este curso que al conjunto amarillo le corresponderá cerrar una jornada.

Después de recibir al Huesca el domingo 12 de octubre (18:30 horas), el equipo de Gaizka Garitano repetirá ante los suyos con el Burgos como enemigo, teniendo que superar aquello de ser capaz de ganar dos encuentros consecutivos como local, lo que suele ser complicado.

Actualmente el conjunto burgalés está en la zona medio-alta de la tabla clasificatoria, después de sumar ocho puntos en las primeros cinco jornadas, y pretende asomarse por las plazas de fase de ascenso una vez que conquiste los 50 puntos que aseguran la permanencia en la categoría de plata. El equipo de El Plantío se presentará en el Nuevo Mirandilla después de hacer frente a un exigente derbi regional ante el Real Valladolid.