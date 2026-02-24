Las novedades del plan de trabajo del Cádiz CF

Después del batacazo ante el filial de la Real Sociedad, el Cádiz CF ya prepara una nueva semana de trabajo con la vista puesta en la SD Eibar y el choque en el estadio de Ipurua el domingo 1 de marzo (21:00 horas), donde estarán en juego algo más que tres puntos.

La primera plantilla, tras jugar este lunes, tiene este martes jornada de descanso y será el miércoles cuando arranque la preparación del duelo en tierras vascas.

El miércoles la sesión dará comienzo a las once de la mañana en el campo Ramón Blanco, en las instalaciones de El Rosal, donde empezará la 'operación ganar en Eibar'.

El jueves y el viernes se repetirán la hora y el escenario de las citas preparatorias, ambas a las once y en la ciudad deportiva. Ya el sábado el entrenamiento se retrasa a las cuatro y cuarto de la tarde, también en la ciudad deportiva, que será el último antes del encuentro de Liga.

Posteriormente quedará la convocatoria y el largo desplazamiento para jugar en Eibar el domingo. Todos los entrenamientos serán a puerta cerrada.