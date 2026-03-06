Navarro: "El Cádiz nos ha sometido en algunas fases"
El nuevo entrenador del Zaragoza destaca su obsesión por frenar a Álex "porque nos hacía correr mucho"
A entrenador nuevo, victoria segura. David Navarro estaba tranquilo pero satisfecho al acabar el encuentro de su estreno como entrenador del Real Zaragoza. Ganar al Cádiz CF era clave para aferrarse al sueño de la permanencia en uno de los peores años del equipo.
Alegría: "El vestuario ha tenido una felicidad enorme y una salida de la rabia contenida para decir 'por fin'. Ahora tenemos dos días para descansar y preparar otra final".
Lectura del encuentro. "Hemos buscando cerrar pasillos interiores, tapar a Álex que nos hacía correr mucho. Hemos cambiado al final el dibujo para que no fuera Álex el que moviera al Cádiz. Robábamos más atrás pero salíamos con más claridad", añadiendo que "hemos jugado luego con la polivalencia de Cuenca". "Los partidos lo ganan los futbolistas con esa actitud. Hemos ganado como pedí, con el corazón en la mano".
El estado del Cádiz CF. "Cuando vas perdiendo todo el esfuerzo es sin balón. El Cádiz no sé si ha jugado con el corazón, pero nos ha sometido en algunas fases. Han hecho muchas cosas bien".
