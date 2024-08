Nando Almódovar cambia de equipo después de más de 10 años en el Cádiz CF

El Cádiz CF anunció el lunes 12 de agosto que ha alcanzado un acuerdo con el Hércules de Alicante (Primera Federación) para el traspaso de Nando Almodóvar (20 años). El guardameta jerezano llegó al club en 2013 en edad alevín y desde entonces fue subiendo escalafones en las categorías inferiores del club hasta alcanzar la portería del Cádiz CF Mirandilla en 2021.

La pasada temporada 2023-24 disputó un total de 14 partidos con el primer filial amarillo, consiguiendo una nueva permanencia en Segunda RFEF.

El Cádiz CF quiso agradecer a Nando "su compromiso y profesionalidad durante toda su trayectoria en la entidad y desearle la mayor suerte en su nueva etapa".

Por su parte, el portero lanzó un emotivo mensaje de despedida a través de su cuenta de X (antes twitter):

Queridos cadistas, hoy tomo una de las decisiones más retadoras e importantes en mi carrera deportiva, después de 12 años en este gran club me toca decir adiós y seguir con mis objetivos deportivos.

No me gustaría extenderme mucho, pero creo que la ocasión lo merece: quería dar las gracias a Charra, Mangano, Javi Galán, Lupi, Paco Lozano, Alberto Vázquez, Juanma Hoyos, Sanchís, Alberto Cifuentes y Juanma Cruz, y por supuesto a todos los miembros de los cuerpos técnicos que, sin ninguna duda, a día de hoy, gracias a sus aportaciones, me han ayudado a ser el jugador que soy.

Quería agradecer también a Pedro Fernández, Raúl de la Vega y Lolo Bocardo, que han sacado siempre mi mejor versión en la portería y estoy enormemente agradecido con ellos.

Igualmente, agradecer a todos los trabajadores del club que hacen que el Cádiz Club de Fútbol sea más grande de lo que es.

Dar las gracias a Quique González, Jesús Gallo, Rafa Mope, Yaki, Iván y Willy, que me habéis tratado como si fuera vuestro hijo y por eso os llevaré siempre en mi corazón.

Por último dar las gracias a Manolo Vizcaíno y a toda la directiva del Cádiz Club de Fútbol.

Pertenecer al Cádiz ha sido siempre un orgullo enorme y defender sus colores aún más. Aunque hoy nuestros caminos se separan, trabajaré con ilusión para en un futuro volver a defenderte.